LG Anuncia Sus Resultados Financieros De 2021

SEOUL, Enero, 2022 — LG Electronics Inc. (LG) continuó con su sólido desempeño en 2021, logrando los ingresos anuales más altos de su historia con ventas anuales USD 63.16 mil millones de dólares. Este aumento del 28.7% con respecto a 2020 se atribuyó principalmente a mayores ventas de electrodomésticos premium y televisores OLED. La ganancia operativa de USD 3.27 mil millones de dólares se mantuvo esencialmente sin cambios, disminuyendo un 1% con respecto al año anterior.

LG también reportó ventas récord en el cuarto trimestre con ingresos de 17.76 mil millones de dólares, un aumento del 20.7% con respecto al mismo trimestre del año anterior. La ganancia operativa de USD 572.87 millones en el trimestre disminuyó 21.4% con respecto al mismo trimestre del año anterior debido en gran parte a factores como mayores costos de materias primas y logística global. A medida que las condiciones comerciales desafiantes persisten en 2022, LG mantiene el rumbo para fortalecer la competitividad al mejorar aún más su estructura de costos y continuar expandiendo la presencia de sus electrodomésticos y televisores premium en el mercado global.

LG Home Appliance & Air Solution Company registró otro año récord con ingresos en 2021 de 22.92 mil millones de dólares, un aumento del 21.7 % con respecto al año anterior, impulsado en gran medida por un sólido desempeño en nuevas categorías de electrodomésticos, como productos de higiene. El beneficio operativo anual de USD 1,880 millones fue 2.9% inferior al del año anterior debido a los mayores costos de las materias primas y la logística global. Los ingresos récord del cuarto trimestre de 5.52 mil millones de USD fueron 17.7 % más altos que en el mismo período de 2020.

LG Home Entertainment Company reportó un crecimiento de los ingresos en 2021 del 30.6 % a USD 14,560 millones con un aumento del beneficio operativo del 18.1 % con respecto al año anterior a USD 929.68 millones, lo que refleja el éxito de LG al responder a la mayor demanda de televisores premium durante el pandemia. Los ingresos en el trimestre de USD 4210 millones fueron un 16.4 % más altos que el cuarto trimestre del año anterior y un 19.2 % más que el trimestre anterior debido al crecimiento de la demanda de televisores OLED premium y de pantalla grande en regiones clave de Europa y América del Norte.

LG Vehicle component Solutions Company aumentó los ingresos en un 24% en 2021 desde 2020 a USD 6.08 mil millones. Los ingresos en el cuarto trimestre de USD 1.42 mil millones disminuyeron un 12.3% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Bajo la nube de incertidumbre creada por la nueva variante de COVID-19, el mercado automotriz mundial experimentó una interrupción significativa debido a la escasez de semiconductores para automóviles.

LG Business Solutions Company logró ingresos en 2021 de USD 5.89 mil millones, un aumento del 15.8% con respecto al año anterior, mientras que los mayores costos de materiales y los desafíos de la cadena de suministro dieron como resultado una ganancia operativa anual de 121.98 millones de dólares. Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 14% con respecto al mismo período de 2020 a USD 1,460 millones gracias a la fuerte demanda de PC premium y monitores para juegos. Un aumento en el costo de la logística global y la desaceleración de las ventas de módulos solares debido a una mayor competencia contribuyeron a una pérdida operativa en el cuarto trimestre de USD 29.67 millones.

Los resultados de ganancias trimestrales no auditados de LG Electronics se basan en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para el período de tres meses que finaliza el 31 de diciembre de 2021.

