Lg Cerrará Su Negocio De Paneles Solares

La empresa finaliza la producción y venta de paneles solares,

y compromete más recursos a las áreas comerciales de crecimiento

SEÚL, Feb. 23, 2022 – LG Electronics Inc. (LG) cerrará el negocio de paneles solares; la decisión fue aprobada por la junta directiva. Esta decisión se produce cuando las incertidumbres en el negocio global de paneles solares continúan aumentando debido a una variedad de factores que contribuyen, incluida la intensificación de la competencia de precios y el aumento del costo de las materias primas.

LG continuará respaldando su marca y la compañía mantendrá el apoyo a los clientes de los paneles solares LG existentes durante un período de tiempo después de que se haya completado el cierre del negocio. La producción de paneles solares en sí continuará hasta el segundo trimestre de este año para mantener un inventario adecuado para el soporte de servicios futuros.

Business Solutions (BS) Company de LG, que opera el negocio de paneles solares, reorganizará su cartera en torno a los pilares clave: tecnología de la información (TI) y visualización de información (ID). La compañía tiene como objetivo acelerar el crecimiento con sus diversas líneas de productos avanzados y servicios personalizados.

En el futuro, LG aprovechará su experiencia en energía renovable para generar valor para sus clientes. La compañía se concentrará en sectores en crecimiento y se conectará a una nueva era de sustentabilidad a través de productos y soluciones que evolucionan rápidamente, incluido el sistema de almacenamiento de energía (ESS), soluciones de administración de energía y otros avances aún por anunciar.

A los empleados que no continúen con LG se les ofrecerá soporte de transición y paquetes de gravedad acordes con su permanencia en la empresa.

Se espera que el cierre del negocio de paneles solares se complete el 30 de junio.

