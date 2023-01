Libro de memorias del secretario de Benedicto XVI revela los escándalos más podridos el Vaticano. En sus 336 páginas, Gänswein, secretario y leal colaborador de Ratzinger desde 2003 hasta su muerte el pasado 31 de diciembre, se concentra en la particularidad de la última década.

Escándalos , encubrimientos, y más

El secretario personal del difunto pontífice emérito Benedicto XVI, Georg Gänswein, publica hoy un espinoso libro de memorias en el que no oculta algunas críticas al papa Francisco y que ha irritado dentro de los muros vaticanos.

El libro, titulado Nient’altro che la verità (Nada más que la verdad, en español), destacado en el escaparate digital de la editorial Piemme, pretende contradecir las «maliciosas calumnias y oscuras maniobras que trataron en vano de arrojar sombras sobre el magisterio y las acciones del papa alemán», pero se ha convertido en un arma arrojadiza contra el pontificado del papa argentino.

Tanto que este lunes, Francisco fijó una reunión con Gänswein de la que no se ha sabido el contenido, pero algunas fuentes apuntan a un decepcionado pontífice que ha pedido al histórico secretario de Benedicto XVI discreción en los próximos días.

Un prelado con un discurso muy respetado.

El influyente cardenal Gerhard Muller, al que, en 2017, Francisco quitó como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha reconocido que los conflictos en la Iglesia «siempre existieron, pero en un clima de discreción y reparados por el papa».

Muller aludió a la decisión de Pablo VI en 1968 de destituir al arzobispo de Bolonia (norte), Giacomo Lercaro, tras una fractura de la Curia a cuenta de la guerra de Vietnam: «Su dimisión fue traumática, pero no dijo nada. Aunque Lercaro no era Gänswein», reprochó.

La presión también llegó desde los círculos católicos que en estos días han compartido una carta abierta escrita por un cura de la Diócesis de Bérgamo (norte), Alberto Varinelli, en la que pide a Gänswein que «bloquee inmediatamente» la publicación del libro.

Con información de medios locales.