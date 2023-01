En Venezuela, al menos 11 muertos por ingerir el licor “Muerte lenta” adulterado con metanol

“Muerte lenta” es el nombre con el que los vecinos de Chivacoa, población agrícola en el estado Yaracuy (centro-oeste), bautizaron la bebida.

La fiesta se realizó en una casa rural del sector Pueblo Nuevo. Cuentan los vecinos, que no hablan de otra cosa, que la celebración se prolongó toda la noche al son de música tradicional, pues muchos en el grupo eran músicos, poetas y artistas. Y a las horas inició la tragedia.

Hasta el momento se desconoce de donde provino la bebida que provocó la muerte de las once personas, incluido el sujeto que lo vendió durante las festividades de año nuevo.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en la delegación de Chivacoa se hicieron entrevistas a familiares de las personas fallecidas, quienes indicaron que las víctimas estaban ingiriendo el licor desde el 30 de diciembre hasta el domingo 1° de enero.

El primer día del año 2023, según el reporte, varios de los que estaban consumiendo licor en una casa del referido sector comenzaron a presentar dolor de cabeza y malestar general. Sin embargo, no le hicieron caso y continuaron ingiriendo la bebida, para el miércoles 4 de enero, los afectados siguieron presentando molestias en el cuerpo e insuficiencia respiratoria, por lo que fueron llevados al hospital de Chivacoa para ser atendidos. Como no hubo mejoría alguna en ese centro de salud, fueron referidos al Hospital Central de San Felipe donde murieron.