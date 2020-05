LISITH CONTRERAS ARRANCÓ SU INTERNACIONALIZACIÓN EN “LAS 4 RUEDAS”.

“La Gocha” regresa de una gira por los llanos colombianos con nuevo show y nueva placa discográfica.

Cada día surge en nuestra tierra nuevas formas artísticas, nuevas expresiones y nuevas propuestas musicales, producto del talento y creatividad del venezolano. De esos procesos creativos nació “Más Versátil” (2018), la tercera producción de Lisith Contreras, “La Gocha”, disco que le ha permitido volver a sus raíces y presentar un show innovador con, cuatro, maracas, bajo y la integración del violín, donde lleva a cabo la unión de la música típica campesina, de su tierra andina, con la música llanera que siempre la ha identificado.

De este disco se desprende el promocional “Las 4 ruedas”, autoría de Duglanny Sosa, tema que tuvo gran aceptación en los llanos colombianos. Lisith tuvo la oportunidad de visitar los Departamentos de Arauca, Casanare, Villavicencio y Bogotá, dejando gran impresión y abriéndose camino en tierras hermanas. Todo este despliegue promocional valió para debutar en el cierre del Festival Internacional de Joropo, en San Martín-Meta, junto a Pipe Bueno y Jorge Celedón y finalizar con una participación importante en el “Día de la Araucanidad”.

Su música se pasea entre letras recias y estilizadas sin perder la jocosidad entre sus temas. Canciones como “El Coleador Enamorado”, pluma de Cheo Hernández Prisco, “Andino”, las versiones de “Tan Natural”, original de Felipe Peláez y “Para Siempre” de Kany García son parte de las producciones que se pueden disfrutar en este disco.

Lisith se define como una artista integral, que vive en constante preparación para ofrecer su mejor versión en cada presentación. La nativa de Tovar confiesa que aún toma clases de vocalización y técnicas de respiración, así como en alguna oportunidad tomó clases de danzas tradicionales.

A pesar de que “La Gocha” se encuentra cumpliendo con la cuarentena y el aislamiento preventivo, se prepara para promocionar “Las 4 ruedas” en Venezuela y estrenar el videoclip del mismo tema.

