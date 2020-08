LISITH CONTRERAS REGRESA “MÁS VERSÁTIL”

“La Gocha” debuta en las plataformas “streaming” con nuevo show de la mano de JSA Productions

El sábado 29 de agosto a las 8:00 pm “La Gocha” regresa a los escenarios con un show innovador al que ha denominado “Más Versátil”, nombre que también se le atribuye a su última placa discográfica. En esta oportunidad, no solo gozarán de su calidad interpretativa, sino también de esa propuesta innovadora que le ha permitido volver a sus raíces: arpa, cuatro, maracas, bajo y la integración del violín, donde lleva a cabo la unión de la música típica campesina, de su tierra andina, con la música llanera que siempre la ha identificado.

Todos sabemos que la pandemia ha traído consigo una “nueva normalidad” que nos ha obligado a reinventarnos y la transmisión de conciertos on-line ha sido la respuesta a esa reinvención que ha permitido disfrutar de nuestros artistas favoritos e interactuar con ellos desde casa. Lisith Contreras no se queda atrás y dice presente con “Más versátil”, la parranda streaming que los amantes de la música llanera colombo-venezolana estaban esperando.

Como es de esperarse, la “show-woman” interpretará éxitos como “Al natural”, “En defensa de los hombres” y “Las 4 ruedas”, en medio de un espectáculo lleno de sorpresas musicales que tocará la fibra de todos los venezolanos en el mundo.

Cabe destacar que la empresa organizadora JSA Productions, es liderada por el Cy Young de Venezuela, Johan Santana, quien desde hace tiempo se desempeña como empresario de espectáculos y respalda este tipo de actividades

