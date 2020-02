Lista de los ganadores de los Premios Oscar de la Academia edición 92°

La surcoreana “Parásitos” fue la gran ganadora de la noche, llevándose a casa cuatro premios: mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor largometraje internacional.

– Mejor película

Parásitos

– Mejor director

Bong Joon-ho, “Parásitos”

– Mejor actor

Joaquin Phoenix, “Joker”

– Mejor actriz

Renée Zellweger, “Judy”

– Mejor actor de reparto

Brad Pitt, “Había una vez en Hollywood”

– Mejor actriz de reparto

Laura Dern, “Historia de un matrimonio”

– Mejor película internacional

“Parásitos” (Corea del Sur)

– Mejor película animada

“Toy Story “»

– Mejor documental

“American Factory”

– Mejor guión original

“Parásitos”, Bong Joon-ho, Han Jin-won

– Mejor guión adaptado

“Jojo Rabbit”, Taika Waititi

– Mejor banda sonora

“Joker”, Hildur Gudnadottir

– Mejor canción original

(I’m Gonna) Love Me Again, de “Rocketman”

– Mejor animado corto

“Hair Love”

– Mejor corto de acción

“The neighbors’ window”

– Mejor corto documental

“Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)”

– Mejor fotografía

“1917”

– Mejor diseño de producción

“Había una vez en Hollywood”

– Mejor vestuario

“Mujercitas”

– Mejores efectos especiales

“1917”

– Mejor edición de sonido

“Ford v Ferrari”

– Mejor mezcla de sonido

“1917”

– Mejor edición

“Ford vs Ferrari”

– Mejor maquillaje y peinado

“El escándalo”

