Listado de aumentos de bonos de la Patria que comienzan a pagar en Septiembre

Bono Nuevos montos 1 Gran Misión Hogares de la Patria Bs.18,70 a Bs.70,20 2 Economía Familiar Bs.23,40 3 100% Escolaridad Bs.18,70 – Bs.23,40 4 Dr. José Gregorio Hernández Bs.35,10 5 Lactancia Materna Bs.46,80 6 Parto Humanizado Bs.46,80

Hogares de la Patria Nuevos montos 1 integrante Bs.18,70 2 integrantes Bs.23,40 3 integrantes Bs.35,10 4 integrantes Bs.46,80 5 integrantes Bs.58,50 6 o más integrantes Bs.70,20

Los beneficiarios siempre deben estar atentos a las notificaciones que recibirán del N° 67373 o por la aplicación veMonedero del Sistema Patria.

Los bonos y demás pagos del Carnet de la Patria son depositados de manera directa en el Monedero de la Plataforma Patria.

Recuerda que los pagos del Carnet Patria están dirigidos a diferentes sectores sociales, es decir, no todos los bonos son recibidos por todos los inscritos en Plataforma Patria.

El Bono de Economía Familiar y el Bono 100% Escolaridad se continuarán entregando como complemento a Hogares de la Patria.

El Bono de Economía Familiar tiene un monto de Bs. 23,40 y es para aquellos que por su composición familiar o situación particular así lo requieran.

En el caso de escolaridad para los hogares con un niño o niña en edad escolar se suman Bs. 23,40 y en caso de tener dos o más estudiantes en el hogar Bs. 18,70 por cada uno.