Listado de Direcciones de Farmacias de Alto Costo del IVSS en Venezuela

Dentro de los planes de la nación, surge la directriz estratégica de Garantizar y Proteger los derechos y la atención integral a toda la población. Un sector importante de la misma, está constituido por pacientes que presentan los siguientes diagnósticos y/o condiciones: cáncer (Tumores Sólidos y Hematológicos), esclerosis múltiple, hepatitis virales, artritis reumatoidea, enfermedades hematológicas, osteoporosis, esquizofrenia, síndrome bipolar, enfermedades de depósito lisosomal, (Gaucher, Fabry, Pompe, Hurler, Hunter) hipertensión pulmonar , déficit de hormona de crecimiento, distonías, Blefaroespamos, trasplante e insuficiencia renal crónica, terminal, entre otros, cuyo tratamiento implica una elevada inversión, económica, para el Estado Venezolano, razón por la cual, los fármacos utilizados son denominados fármacos de Alto Costo.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene cincuenta y cinco Centros Asistenciales adscritos que prestan Servicios de Medicamentos de Altos a este grupo importante de pacientes que requieren estos fármacos, cabe señalar que nuestra institución asiste a diecisiete centros pertenecientes a diferentes organismos públicos de los cuales siete son centros hospitalarios que dispensan o administran quimioterapia y doce filiales de Banco de Sangre que asisten a los pacientes Hemofílicos.

Estado Sucre

FARMACIA ALTO COSTO CUMANÁ (SUCRE)

Avda Cancamure , Sector Los Cocos, Hospital Julio Rodríguez (Los Veteranos) Municipio Sucre/Parroquia Altagracia

Telefóno 02935143479

Estado Miranda

FARMACIA DE MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO DEL IVSS LOS RUICES

Zona Industrial de los Ruices, entre 2da y 3ra transversal, Municipio Sucre

0212-2396186

HOSPITAL DR. DOMINGO LUCIANI (EL LLANITO)

final avda. Río de Janeiro,sector El LLanito /Petare

(02122573518 / 2572672

AMBULATORIO DR. GERMÁN QUINTERO

Calle Miquileni con Arismendi, Edf. San Jose. Los Teques

(0212) 364. 01.87

AMBULATORIO DR JOSÉ GONZÁLEZ NAVARRO

Avda González Piconez.La Trinidad

0212 9411232

Estado Anzoátegui

HOSPITAL DR. CÉSAR RODRIGUEZ

Campo Guaraguao, al lado del campo residencial Meneven, Puerto la Cruz.

(0281) 265.17.66/ 265.31.15/ 265.06.34/2HOSPITAL DOMINGO GUZMÁN LANDER

Sector las Garzas, Av. Intercomunal, Barcelona

(0281) 286.34.47AMBULATORIO DR. HÉCTOR FARÍAS

El Tigre, San Tome. Anzoátegui

(0283) 235.6312/ 67.53– – -Estado Apure

AMBULATORIO SAN FERNANDO DE APURE

Carretera naciona Biruaca, San Fernando. Al lado del INCE

(0247) 364.58.28

Estado Aragua

HOSPITAL DR. JOSE MARIA CARBALLO TOSTA

Av. Principal de San José, cerca del terminal de Pasajeros

(0243) 236.53.76 HOSPITAL JOSE ANTONIO VARGAS

Urb. La Ovallera- Palo Negro

(0243) 267.30.80 / 267.23.39AMBULATORIO DR. LUIS RICHARD DIAZ

Urb. Las Mercedes, al lado del Hospital Dr. José M. Benitez. La Victoria

(0244) 321.24.64 / 321.12.86 /321.86.09

Estado Barinas

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. SAMUEL DARIO MALDONADO

Av. Agustin Codazzi, entrada al Barrio 1º de Diciembre. Frente al Mega Mercal

(0273) 533.90.22/98.22 AMBULATORIO DR. EMILIO CARMONA GÓMEZ

Vía El Cariz, Calle 12, detrás del colegio Fe y Alegria. Barinas

Estado Bolívar

HOSPITAL DR. HÉCTOR NOUEL JOUBERT

Paseo Meses, Edif.SS, al lado del Instituto de Salud Pública. Ciudad Bolivar.

(0285) 632.14.39/632.99.56

HOSPITAL DR. RAÚL LEONI

Barrio Guaicaipuro, Av. Centurion, Cerca de la PTJ. San Félix

(0286) 931.18.53 /931.16.54 / 931.35.94

HOSPITAL UYAPAR

Urb. Jardin Levante. Pto. Ordaz.

(0286) 962.41.51/962.20.72 / 962.06.41

AMBULATORIO DR. LINO MARDEI DONATO

Paseo Gaspari, cruce con calle San Félix

(0285) 632.02.73

Estado Carabobo

HOSPITAL DR. ANGEL LARRALDE

Altos de la Colina de Barbula, Valencia (final de la carretera)

0241- 6144003

HOSPITAL DR. JOSE FRANCISCO MOLINA SIERRA

Final calle Plaza, Av. Juan J. Flores, sector Rancho Grande. Pro Cabello

(0242) 361.46.10/ 361.14.80AMBULATORIO DR. LUIS GUADA LACAU

Urb. Caprenco, calle Guere con antigua calle Manga de Coleo. Valencia

0241- 8664512AMBULATORIO DR. EMILIANO AZCUNEZ

Av. Lisandro Alvarado, Frente al Cementerio Municipal de Valencia

0241- 8086742

AMBULATORIO DE YAGUA

Calle Sucre con Briceño, Carretera Principal Yagua.

0245- 4152893

AMBULATORIO DR. LUIS IZAGUIRRE

Calle los Proceres con Miranda, barrio Mariscal sucre. Mariara

0243- 2189692

AMBULATORIO PARAPARAL

Av. Principal, sector Rosa Linda, Municipio los Guayos. Valencia

0241- 6180029

Estado Cojedes

AMBULATORIO SAN CARLOS

Av. San José Laureano Silva, Cruce con calle Sucre, via Acarigua

(0258) 433.08.51 AMBULATORIO DE TINAQUILLO

Carretera Nacional Zona Industrial Tinaquillo

Estado Falcón

HOSPITAL DR. RAFAEL CALLES SIERRA

Av. Táchira con Av. Intercomunal Lagoven, Pto Fijo.

0269- 7665598

HOSPITAL DR. JESUS GARCIA COELLO

Campo Lagoven- Judibana, calle 1. Judibana

0269- 4157387

HOSPITAL DR. RAFAEL GALLARDO

Av. Buchivacoa, sector Bobare, entre Ipasme y Malariología.

0268- 2521581

Estado Guárico

CENTRO AMBULATORIO SAN JUAN DE LOS MORROS

Av. Santa Isabel, Nº15, cerca del Hospital Israel Ramirez. San Juan de los Morros.

0246- 4310362/ 7839

Estado Lara

HOSPITAL DR. PASTOR OROPEZA RIERA

Prolongación Av. La Salle, fente a la Urb. El Sisal II, Barquisimeto.

0251- 4421432

HOSPITAL DR. JUAN DAZA PEREIRA

Carrera 13, entre calle 49 y 50. Barquisimeto

(0251) 445.45.42

AMBULATORO DR. RAFAEL VICENTE ANDRADE

calle 1 con carrera 45.Barrio Unión/Barquisimeto

(0251)4463079

Estado Mérida

HOSPITAL DR. TULIO CARNEVALI SALVATIERRA

Av. América con Av. Enzio Valery Moreno, Mérida.

0274- 2622981

Estado Portuguesa

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ

Avda 17 Urb. Mamanico (diagonal al Colegio de Periodistas). Acarigua.

0255- 4149661

Estado Nueva Esparta

HOSPITAL DR. LUÍS ORTEGA

Av. 4 de Mayo. Porlamar.

0295- 2647616/ 2636865

Estado Táchira

HOSPITAL DR. PATROCINIO PEñUELA RUíZ

Urb. Santa Teresa. San Cristóbal

0276- 3445056

Estado Trujillo

HOSPITAL DR. JUAN MOTEZUMA GINNARI

Urb. La Beatriz, Valera

0271- 2351214/1212

Estado Monagas

AMBULATORIO MATURÍN

Carretera Nacional, Av. Bella Vista al lado del Comando de la Policía, Maturín – Estado Monagas.

(0291) 652.66.64 / 652.72.55

Estado Yaracuy

CENTRO AMBULATORIO CHIVACOA

Ur. Bicentenaria, al lado del estadio de Beisbol Menor. Chivacoa

0251- 8831190

Estado Vargas

HOSPITAL JOSÉ MARÍA VARGAS

Av. Soublette, al lado de la Electricidad de la Guaira, sector Guanapel.

(0212) 331.65.55 332.73.94 332.96.67

Estado Zulia

FARMACIA ALTO COSTO DE MARACAIBO

Av. Fuerzas Armadas, sector Canchancha. Maracaibo. al lado del Hospital Dr. Adolfo Pons

0261- 744.08.45

HOSPITAL DR PEDRO GARCÍA CLARA

Av. 34, frente al Barrio Obrero. Ciudad Ojeda.

0265- 6322212/ 6411765

Distrito Capital

HOSPITAL DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

Fuente las Brisas a Pirineo, San José, Cotiza.

0212.862.29.10 / 862.15.07

HOSPITAL DR. MIGUEL PÉREZ CARRENO

Vuelta el pescozón, Urbanizacion Bella Vista.

(0212) 472.77.34 / 472.73.05 / 442.44.15

MATERNIDAD SANTA ANA

Av. Arauco, San Bernardino.

(0212) 551.89.24 / 551.09.73/551.64.92 PrimeraCENTRO NACIONAL DE REHABILITCIÓN DR. ALEJANDRO RHODE

Vuelta el pescozón, Urbanizacion Bella Vista

(0212) 472.21.76 /472.47.64/472.15.77

