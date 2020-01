Listado de países donde los venezolanos pueden entrar con Pasaporte, con o sin VISA

¿A que paises puede viajar un venezolano sin visa?

Listado de países donde los venezolanos pueden entrar con Pasaporte o VISA

El pasaporte Venezolano es aceptando en muchos países como documento para estar desde 30 hasta 180 días, mientras que en algunos países se requiere un visado específico y determinado por la leyes de cada país en particular, aquí tenemos la lista completa, en este caso se indica el tiempo que un venezolano puede estar con su pasaporte o si el país requiere visado.

PAÍSES DE AMERICA

Países y territorios Condiciones de acceso Anguila (Reino Unido) 90 días​ Antigua y Barbuda 180 días Argentina 90 días Aruba (Países Bajos) 90 días Bahamas 3 meses Barbados 28 días Belice 30 días Bermudas (Reino Unido) requiere visado Brasil 60 días Caribe Neerlandés (Países Bajos) 90 días Canadá requiere visado Chile 90 días Colombia 90 días Cuba requiere visado Curazao (Países Bajos) 30 días Costa Rica 90 días Rep. Dominica REQUIERE VISADO, CLICK AQUÍ PARA VER Ecuador 90 días Estados Unidos requiere visado El Salvador Tarjeta de turista válida por 90 días

expedida al llegar + USD 10 Groenlandia (Dinamarca) 90 días Granada 3 meses Guadalupe (Francia) 90 días Guyana requiere visado Guatemala 90 días Guayana Francesa (Francia) 90 días Haití 3 meses Honduras requiere visado Islas Caimán (Reino Unido) 30 días Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur (Reino Unido) requiere visado Islas Malvinas (Reino Unido) requiere visado Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) 30 días Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) 30 días Islas Vírgenes de los Estados Unidos (Estados Unidos) requiere visado Jamaica 90 días Martinica (Francia) 90 días México 180 días turismo/30 días negocios Montserrat (Reino Unido) 14 días Nicaragua requiere visado Panamá requiere visado Paraguay 90 días Perú 180 días Puerto Rico (Estados Unidos) requiere visado República Dominicana Tarjeta de turista válida por 30 días

expedida al llegar + USD 10 San Cristóbal y Nieves 3 meses Santa Lucía 6 semanas [31] San Bartolomé (Francia) 90 días San Martín (Francia) 90 días San Pedro y Miquelón (Francia) 90 días Sint Maarten (Países Bajos) 90 días Surinam Tarjeta de turista válida por 90 días expedida al llegar San Vicente y las Granadinas 1 mes Trinidad y Tobago 90 días Uruguay 3 meses

PAÍSES DE ÁFRICA

Países y territorios Condiciones de acceso Argelia requiere visado Angola requiere visado Benín requiere visado Burkina Faso 90 días Burundi requiere visado Camerún requiere visado Cabo Verde Visa expedida a la llegada [35] Chad requiere visado Comoras Visa de libre tránsito por 24 h expedida a la llegada al aeropuerto.

Debe ser canjeada por una visa de entrada en la

oficina de inmigración en Moroni (tasa variable) [36] Costa de Marfil requiere visado Eritrea requiere visado Etiopía requiere visado Gabón requiere visado electrónico Gambia Visa de libre tránsito por 24~72 h expedida a la llegada al aeropuerto.

Debe ser canjeada por una visa de entrada válida hasta por

1 mes en la oficina de inmigración en Banjul (tasa variable) [38] Guinea Ecuatorial requiere visado Guinea requiere visado Guinea-Bisáu 90 días Kenia 3 meses, visado electrónico (Electronic Travel Authority) [39] Lesoto requiere visado Liberia requiere visado Madagascar Visa válida por 90 días expedida a

la llegada por MGA 140.000 Mauritania Visa expedida a la llegada al aeropuerto Mauricio Visa válida por 60 días expedida a la llegada Malí requiere visado Malaui 30 días Marruecos 3 meses Mayotte (Francia) 90 días Mozambique Visa válida por 30 días expedida a

la llegada por USD 25 Namibia 3 meses Níger requiere visado Nigeria requiere visado República Centroafricana requiere visado República del Congo requiere visado República Democrática del Congo requiere visado Reunión (Francia) 90 días Ruanda requiere visado Santo Tomé y Príncipe requiere visado Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña (Reino Unido) 183 días Senegal requiere visado Seychelles 1 mes Suazilandia 2 meses Somalia Visa válida por 30 días expedida en el aeropuerto, se requiere carta de invitación Sudáfrica 90 días Sudán del Sur requiere visado Sudán requiere visado Suazilandia requiere visado Tanzania Visa válida por 3 meses expedida a

la llegada por USD 50 [50] Togo Visa válida por 7 días expedida a

la llegada por XOF 10.000~35.000 [51] Uganda Visa válida por 3 meses expedida a

la llegada por USD 50 [52] Yibuti Visa válida por 1 mes expedida a

la llegada por DJF 5.000 [53] Zambia 90 días Zimbabue requiere visado

PAÍSES DE ASIA

Países y territorios Condiciones de acceso Afganistán requiere visado Arabia Saudita requiere visado Armenia Visa válida por 120 días expedida a

la llegada por AMD 15.000 Azerbaiyán Visa válida por 30 días expedida a

la llegada por USD 100 Baréin 14 días, visado electrónico (Electronic Travel Authority) Bangladés Visa válida por 90 días expedida a la llegada por USD 50 Bután requiere visado Brunéi requiere visado Camboya Visa válida por 30 días expedida a

la llegada por USD 20/USD 25 Catar requiere visado China requiere visado Corea del Sur 30 días Corea del Norte requiere visado Chipre 90 días Emiratos Árabes Unidos requiere visado Filipinas 21 días Georgia Visa válida por 360 días

expedida a la llegada Hainan (China) requiere visado Hong Kong (China) 90 días Israel requiere visado Irán 30 días Irak requiere visado Indonesia 30 días India 30 días, visado electrónico (Electronic Travel Authority) Japón requiere visado Jordania Visa válida por 1 mes expedida a

la llegada por JOD 10 Kazajistán requiere visado Kuwait requiere visado Kirguistán Visa válida por 30 días expedida a

la llegada (tasa variable USD 35 ~ 70) Kiribati requiere visado Laos Visa válida por 30 días expedida a

la llegada por USD 30 Líbano 1 mes Libia requiere visado Macao (China) Visa válida por 30 días expedida a

la llegada por 100 MOP Malasia 1 mes Maldivas 30 días Mongolia requiere visado Myanmar 21 días, visado electrónico (Electronic Travel Authority) Nepal Visa válida por 15, 30 o 90 días expedida a

la llegada por USD 25, 40 y 100 respectivamente Omán Visa expedida a la llegada válida por:

1 mes: OMR 6; 1 año con múltiples entradas

(máximo de 3 semanas por estadía): OMR 10 Pakistán requiere visado Palestina 90 días Singapur 30 días [77] Siria requiere visado Sri Lanka 30 días, visado electrónico (Electronic Travel Authority) Taiwán (China) requiere visado Tayikistán 45 días, visado electrónico (Electronic Travel Authority) Tailandia requiere visado Timor Oriental Visa válida por 30 días expedida a

la llegada por USD 30 Turquía 3 meses Turkmenistán requiere visado Uzbekistán requiere visado Vietnam requiere visado Yemen requiere visado

PAÍSES DE EUROPA

Países y territorios Condiciones de acceso Acuerdo de Schengen 90 días Abjasia 90 días Albania 90 días Andorra 90 días Bielorrusia 3 meses Bosnia y Herzegovina 90 días Bulgaria 90 días Croacia 90 días Ciudad del Vaticano 90 días Crimea (Rusia) 90 días Gibraltar (Reino Unido) requiere visado Guernsey (Reino Unido) requiere visado Jersey (Reino Unido) requiere visado Isla de Man (Reino Unido) requiere visado Islas Feroe (Dinamarca) 90 días Irlanda requiere visado Kosovo 90 días Macedonia 90 días Moldavia requiere visado Mónaco 90 días Montenegro 90 días Reino Unido requiere visado Rumania 90 días Rusia 90 días Suiza 90 días San Marino 90 días Serbia requiere visado Ucrania requiere visado

PAÍSES DE OCEANÍA

Países y territorios Condiciones de acceso Australia Visa expedida electrónicamente (eVisa) Fiyi 4 meses Guam (Estados Unidos) requiere visado Islas Pitcairn (Reino Unido) 14 días Islas Cook (Nueva Zelanda) 31 días Islas ultramarinas de Estados Unidos (Estados Unidos) requiere visado Islas Marianas del Norte (Estados Unidos) requiere visado Islas Marshall requiere visado Nauru requiere visado Micronesia 30 días Nueva Caledonia (Francia) 90 días Nueva Zelanda requiere visado Niue (Nueva Zelanda) 30 días Palaos 30 días Papúa Nueva Guinea Visa válida por 60 días expedida a

la llegada por 100 (turismo) o 500 (negocios) PGK Polinesia Francesa (Francia) 90 días Samoa 60 días Samoa Americana (Estados Unidos) requiere visado Tokelau (Nueva Zelanda) requiere visado Tonga requiere visado Tuvalu 1 mes Vanuatu requiere visado Wallis y Futuna (Francia) 90 días

Listado de países donde los venezolanos pueden entrar con Pasaporte, con o sin VISA was last modified: by

En : Trámites