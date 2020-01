Listado de Países donde se ha propagado el Coronavirus nCoV Chino

COREA DEL SUR

El primer caso en Corea del Sur es el de una mujer china de 35 años que el 19 de enero llegó a Seúl en avión procedente de Wuhan.

ESTADOS UNIDOS

Un hombre de una treintena de años que estuvo en la región de Wuhan fue hospitalizado en Everett, cerca de Seattle (costa oeste), a donde llegó el 15 de enero, anunciaron las autoridades el 21 de enero. Él mismo se puso en contacto con los servicios médicos el 19 de enero, tras sentir los primeros síntomas.

JAPÓN

El primer caso en Japón es el de un hombre de unos 30 años que tuvo que ser hospitalizado el 10 de enero debido a fiebre elevada y otros síntomas. Acababa de pasar unos días en Wuhan.

SINGAPUR

Singapur anunció el 23 de enero el primer caso de coronavirus, un hombre de 66 años residente de Wuhan, que llegó tres días antes con fiebre y tos.

TAIWÁN

El primer caso registrado en Taiwán es el de una mujer de unos 50 años, que llegó el 20 de enero procedente de Wuhan, donde vive, con fiebre, tos y la garganta irritada, al aeropuerto de Taoyuan en Taipéi.

TAILANDIA

El primer caso de contaminación del coronavirus fuera de China fue identificado en Tailandia, el 8 de enero. Se trata de una mujer que regresaba de un viaje a Wuhan.

Una mujer china, de 74 años, que sufría una neumonía relacionada con el coronavirus fue hospitalizada tras su llegada el 13 de enero a Bangkok procedente de Wuhan.

VIETNAM

Dos chinos, un hombre que llegó el 13 de enero de Wuhan y su hijo, residente de la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, fueron hospitalizados, el 17 y el 18 de enero respectivamente, en territorio vietnamita tras haber dado positivo en las pruebas del coronavirus, anunciaron las autoridades el 23 de enero.

– REGIONES SEMIAUTÓNOMAS CHINAS –

– HONG KONG

Dos personas que estuvieron recientemente en Wuhan dieron positivo en las pruebas en Hong Kong, donde fueron hospitalizadas.

– MACAO

Las autoridades de Macao anunciaron el 22 de enero un primer caso confirmado en esta región semiautónoma china. Es una empresaria de 52 años que llegó tres días antes en tren desde la ciudad vecina de Zhuhai.

