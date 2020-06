Listado de Sectores de la Economía agregados a la Flexibilizacion de la cuarentena en Venezuela.

Autolavados de 1:00 pm a 5:00 pm

Ópticas 7:00 am a 12:00 pm

Reparaciones y servicos electrónicos 12:00 del mediodía a 5:00 pm

Comercializadoras de textil, calzado y mercerías 12:00 del mediodía a 5:00 pm

Papelerías y Librerías 7:00 am a 12:00 pm

Heladerías y Cafeterías 1:00 pm a 5:00 pm (solo para llevar)

Lavanderías y Tintorerías 12:00 del mediodía a 5:00 pm

Reparaciones electrónicas 7: 00 am a 12:00 del mediodía

Servicios de encomiendas 9:00 am a 1:00 pm

Registros y Notarías (Martes, Miércoles y Jueves) 8:00 am a 12:00 del mediodía

Eventos Deportivos y Gimnasios (sin público) 7:00 am a 11:00 am

Atención en veterinarias 1:00 pm a 4:00 pm

Autocines 7:00 pm a 11:00 pm

En la primera fase de la flexibilización fueron activados los siguientes sectores y que se mantendrán en la segunda fase:

Construcción: 8:00 am a 1:00 pm

Consultorios médicos y odontológicos (Previa Cita) 7:00 am a 2:00 pm.

Peluquerías: 10:00 am a 4:00 pm

Matería Química: 9:00 am a 3:00 pm

Plomería y Refrigeración: 7:00 am a 4:00 pm.

Bancos: 9:00 am a 1:00 pm.

Ferreterías: 11:00 am a 4:00 pm

Textil y Calzado: 10:00 am a 4:00 pm.

Talleres y ventas de autopartes: 10:00 am a 2:00 pm .

Transporte: 7:00 am a 6:00 pm

Sectores de la Economía agregados a la Flexibilizacion de la cuarentena en Venezuela desde el Lunes 21 de Junio was last modified: by

En : Economía