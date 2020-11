En la tabla siguiente se recogen las nueve vacunas más avanzadas en fase 3, el tipo de formulación y vectores que llevan. Asimismo, incluye la compañía que las desarrolla, el país, el número de dosis necesarias, su forma de inmunización y los resultados de los ensayos reportados.

Características de las 9 vacunas en Fase 3

Tipo de vacuna Compañía u Organización País Nº de dosis Forma de inmunización Resultados reportados inactivada con formaldehido y aluminio Sinovac Biotech China 2 intramuscular Dosis: 12 y 6 µg/mL, produce anticuerpos a los 14 días inactivada con aluminio Wuhan Instituto & SinoPharm China 2 intramuscular 6% de los vacunados tuvieron reacciones adversas virus no replicativo-adenovirus Ad5-nCoV Cansino China 1 intramuscular produce anticuerpos a los 14 días Virus no replicativo-adenovirus chimpancé ChAdOx1-proteina S Universidad de Oxford & Astrazeneca Reino Unido 1 intramuscular Produce anticuerpos y células T citotóxicas, efectos adversos: reacciones locales sistémicas, parada en EEUU por efecto adverso neurológico Virus no replicativo-adenovirus Ad5 y 26S Instituto de Gamaleya Rusia 1 intramuscular Produce anticuerpos y células T citotóxicas Virus no replicativo-adenovirus Ad26COVS1 Jansen Farmacéuticas (Johnson & Johnson) EEUU-Bégica 2 intramuscular Produce anticuerpos, parada en EEUU y Europa por efecto adverso ARNm-1273 encapsulado con lípidos Moderna & NIAID EEUU 2 intramuscular Produce anticuerpos y células T citotóxicas ARN-BNT162 Encapsulado con lípidos Pfizer & BioNtech & Fosum Pharma EEUU Alemania 2 intramuscular Produce anticuerpos y células T citotóxicas, buena eficacia a mitad de ensayo Recombinante proteína S Novavax EEUU 2 intramuscular Produce anticuerpos y células T citotóxicas

Listado de Vacunas contra el Covid-19 en fase 3 de desarrollo was last modified: by

En : Salud y Vida Sana