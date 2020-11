Llega 4ta Edición De Technovation Girls Venezuela

PARA EMPODERAR A JÓVENES VENEZOLANAS EN EL MUNDO DEL EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO

Caracas, 11 de noviembre de 2020.- Por cuarto año consecutivo, Impact Hub Caracas en alianza con la organización Technovation, ejecutará el programa Technovation Girls Venezuela, cuya misión es incentivar a niñas entre 15 y 18 años de edad, preferiblemente provenientes de comunidades vulnerables de Caracas, en el campo del emprendimiento tecnológico a través del desarrollo de aplicaciones móviles. Technovation Girls, es la competencia global de emprendimiento tecnológico para niñas más grande del mundo pues funciona en más de 100 países y les ofrece la oportunidad de aprender las habilidades necesarias para surgir como emprendedoras, empresarias y líderes tecnológicas. Durante 14 semanas y de manera virtual, las niñas recibirán clases de codificación, plan de negocios y presentación de proyectos para mostrar finalmente su aplicación móvil ante un jurado internacional a través de la plataforma de Technovation. Además, contarán con el acompañamiento de personas, que de manera voluntaria y ad honorem, asumirán el rol de mentores y mentoras. Así, guiarán a las jóvenes en el proceso de encontrar un problema en su comunidad, desarrollar una aplicación móvil y un plan de negocios que ayude a solucionarlo de manera innovadora, mientras trabajan en equipo y en comunicación con diferentes audiencias. Claudia Valladares, embajadora regional de Technovation Girls Venezuela y cofundadora y presidenta de Impact Hub Caracas –organización responsable de ejecutar el programa–, señaló que el mismo tiene como objetivo acercar a más jóvenes mujeres a la tecnología para que en un futuro cercano se motiven a estudiar carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) acortando así las brechas existentes, especialmente en ciencias de la computación. “Queremos formar líderes a través de la tecnología, y contribuir a alcanzar la equidad de género, por lo que estamos segur@s que este programa es una de las mejores maneras de conseguirlo. Con el desarrollo de las ediciones pasadas en Venezuela, hemos preparado como emprendedoras tecnológicas a más de 160 jóvenes, logramos que siete equipos venezolanos nos representarán en las semifinales y alcanzamos el galardón regional de América Latina en 2019. Mientras que, a escala global en 2020, más de 5.400 niñas de 62 países identificaron y desarrollaron aplicaciones móviles que abordan más de 1.500 problemas comunitarios como el cambio climático, la violencia doméstica y la depresión adolescente” comentó Valladares. El programa iniciará el próximo mes de diciembre de 2020 y finalizará en mayo de 2021. Los equipos deberán presentar sus propuestas ante un jurado internacional, y de resultar seleccionados, tendrán la oportunidad de representar al país en San Francisco, California como participantes en la competencia global (World Pitch) en la que se escogerá a su vez al equipo ganador de la edición Technovation Girls 2021.



Quienes deseen participar en este programa podrán postularse hasta el 30 de noviembre de 2020 en: Quienes deseen participar en este programa podrán postularse hasta el 30 de noviembre de 2020 en: https://caracas.impacthub.net/ technovation-girls-2021

