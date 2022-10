Llega a Caracas la “Descarga de los 90´s” con Ilegales, Desorden Público, King Changó y Bahiano.

CARACAS, VENEZUELA– La cita de la “Descarga de los 90´s” (@ladescargadelos90) es el día 05 de noviembre, en la Terraza del Estacionamiento del CCCT, para revivir los tan recordados shows playeros de los años 90´s. Estos no pasan de moda y por eso los que habiten en la gran Caracas y zonas cercanas; lo vivirán a plenitud disfrutando de artistas aún vigentes en nuestra memoria más rumbera, artistas como: Los Ilegales de República Dominicana, King Changó con nuevos integrantes, Desorden Público con sus miembros fundadores encabezados por Horacio Blanco y Bahiano desde Argentina el ex cantante de los Pericos.

El proyecto “Descarga de los 90´s” se da gracias a la alianza de OM Producciones (@omproducciones), Más 295 producciones (@mas295producciones realizadores de la descarga de los 90´s en Puerto la Cruz y Margarita durante el año), pero ahora bajo la producción del equipo de Mánager Shows (@manager_shows), empresa dedicada a la promoción y producción de novedosos espectáculos particularmente este año 2022 cómo el Trapo Fest y Reik en Cambio Tour.

Las entradas de la “Descarga de los 90´s” ya están a la venta en su primera etapa por www.maketicket.com.ve, así como también en el lobby del Hotel Eurobuilding de lunes a sábado de 10.00am a 6.00pm, Tiendas Traki en El Recreo (Sabana Grande) de lunes a sábado de 1.00pm a 6.00pm, en el Teatro Teresa Carreño de martes a domingo de 10.00am a 6.00pm y en la taquilla del CCCT de 10.00am a 6.00pm.

En cuanto al valor de los tickets en preventa Primera etapa: 275$ Box Parguito, 135$ Mesas El Yaque, 105$ Sillas Guacuco, 44$ Standing Playa el Agua y 65$ Gradas Punta de Piedras.

Será todo un show temático, trasladando la experiencia de un show icónico en aquella década en Margarita hasta Caracas en pleno noviembre 2022. Con presentaciones en vivo de las minitecas de la época y DJ’s que te hicieron bailar y gozar sanamente presentando algo irrepetible y novedoso que seguramente será un éxito asegurado.

Ilegales (@ilegalesoficial) con su merengue house; King Changó (@kingchangooficial) con su homenaje especial al fallecido Blanquito Man líder y creador de la banda; Desorden Público (@desordenpublico) los precursores del ska en Venezuela y Bahiano (@bahianomusica) el ex vocalista de Los Pericos serán los encargados de esta súper descarga musical.