Llega Impact Jams para ofrecerte una experiencia diferente con tu artista favorito

Impact Hub Caracas –comunidad de emprendimiento que promueve el triple impacto (financiero, social y ambiental)– en alianza con En El Tropyco –uno de sus Impact Hubbers (como se le denomina a los miembros de esta comunidad)– crean Impact Jams, un proyecto basado en la economía naranja que busca materializar ideas transformadoras en hechos utilizando la música y el talento venezolano como hilo conductor entre la cultura y la innovación.

Claudia Valladares, cofundadora y presidente de Impact Hub Caracas, señaló que “esta iniciativa responde a nuestra filosofía que el arte y la cultura son la oportunidad ideal de experimentar, crecer y crear; por eso no dudamos un instante en sumar nuestras experiencias junto a los emprendedores de En El Tropyco y así nos convertirnos en la plataforma que reconocerá, recordará e impulsará el talento venezolano; además de llevar al artista y al público asistente a una experiencia única a través de la música y otras herramientas que refuerzan el emprendimiento y el trabajo del artista, pero sobre todo, lo que somos: Una marca país”. Entretanto, Hugo Londoño, director de comunicaciones de En El Tropyco, explicó con qué se encontrará el público asistente este jueves 27 de febrero a las 6:00 p.m. en Impact Hub Caracas cuando se estrenará Impact Jams. “A través de un concierto íntimo, conectaremos a la audiencia con el artista invitado que en esta ocasión será Horacio Blanco, fundador, letrista, vocalista y guitarrista de la banda caraqueña Desorden Público, quien estará acompañado por las voces del Ensamble B11 de Fundación Bigott. El repertorio contará con temas que se integrarán a una narrativa que dará a conocer con cuáles canciones el artista recuerda su infancia, se inspira y se conecta con la venezolanidad”. Por su parte, Giannina Rodríguez, gerente de Fundación Bigott, indicó que se sumaron como aliados en este proyecto porque consideran que Impact Jams contribuirá al reconocimiento y la sensibilización de nuestro patrimonio cultural, además de reforzar el arraigo del talento nacional con Venezuela. “Nos encanta la idea que Ensamble B11 sea la agrupación vocal que acompañará a esos músicos de trayectoria en un formato inédito”. De esta manera, ya todo está listo para que el público asista este 27 de febrero a las 6:00 p.m. a Impact Hub Caracas, donde este ícono del Ska, Horacio Blanco, hará una interpretación distinta de grandes canciones, paseará por su historia y ofrecerá una experiencia única que será guiada por la locutora, actriz y modelo, Jairam Navas y que contará con el opening del músico venezolano Miguel Prieto como talento emergente. Además los asistentes contarán con algunas bebidas refrescantes cortesía de nuestros amigos de Santa Teresa y podrán adquirir algunos productos de Sociedad del Café. Las entradas las pueden adquirir a través de la plataforma de upatickets.com o en la sede de Impact Hub Caracas, en la Avenida Francisco de Miranda, cruce con 2da Avenida de Los Palos Grandes, piso 17. Más información sobre Impact Jams en las Redes Sociales: Impact Hub Caracas: @ImpactHubCaracas (Instagram) En el Tropyco: @EnElTropyco (Instagram) Compra de entradas: https://upatickets.com/ profile/user/impacthubcaracas o en las oficinas de Impact Hub Caracas. Para más información y solicitudes de entrevistas, comuníquese con la Gerencia de Comunicaciones de Impact Hub Caracas a través de 0212 3133831 y 3133832 o escribe un correo a caracas.comunicacion@ impacthub.net

