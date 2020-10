Llega la 2da edición de Latam Pro Bono Summit para construir el nuevo mundo

Latinoamérica, 05 de octubre de 2020.- Con el propósito de relacionar profesionales voluntarios con instituciones del sector social y lograr así alcanzar su máximo potencial para construir el nuevo mundo a través de asesorías y mentorías gratuitas, llega del 13 al 15 de octubre de 2020 la segunda edición de Latam Pro Bono Summit, un evento de la Red Latam Pro Bono que se desarrollará en el marco del Global Pro Bono Summit, y que congregará en ponencias de alto nivel, conocimientos y testimonios de representantes de organizaciones de Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú y Chile.

Desde 2019, la red Pro Bono Latinoamérica se reúne físicamente una vez al año en un Foro Regional para congregar una diversidad de entes que puedan acelerar el intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas, así como promover actividades entre empresas e instituciones interesadas en invertir en Pro Bono. Sin embargo, este año no iba a ser la excepción y es por eso que se realizará de forma 100% virtual y gratuita.

Mina Lópezlugo, directora ejecutiva de Pro Bono Venture explica la trascendencia de este encuentro y cuáles son las organizaciones que lo encabezan “Hoy como nunca y a partir de la pandemia de COVID-19, ha tomado más relevancia el apoyo mutuo para superar los retos que enfrenta nuestra región. El potencial que tiene Pro Bono es que las personas participan y apoyan con sus valores más intrínsecos -su talento y conocimientos- lo que los hace únicos”.

“A través de misiones pro bono estos pueden aplicarse de forma estratégica a las causas sociales y ambientales más relevantes, mientras que los actores sociales pueden contar con el talento que necesitan y con la certeza de que participarán profesionales que colaborarán con el mismo rigor con el que lo hacen profesionalmente en su trabajo. En este contexto, los intermediarios pro bono apoyamos a que esta relación sea exitosa para lograr como resultado un impacto social, y así generar beneficios a la comunidad como empleos, la subsistencia de los actores sociales, la profesionalización del sector de impacto, entre muchos otros” agregó Lópezlugo.

Durante este foro virtual podremos tener contacto con increíbles intermediarios que participarán desde México, Chile, Brasil, Perú y Argentina, como son Pro Bono Venture, Fundación Trascender, Atados, Osmia y PYXERA Global, acompañados por aliados en la región como el Impact Hub Caracas, y globales como la Red Global Pro Bono y la Fundación BMW en Alemania.

La directora ejecutiva de Pro Bono Venture, Mina Lópezlugo hizo una especial invitación a la actividad “el Latam Pro Bono Summit es un evento que no deben perderse los estudiantes universitarios y universidades, profesionales de todos los niveles, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas e instituciones públicas, principalmente aquellas con interés en donar o de adquirir conocimientos y trabajo profesional para lograr un equilibrio entre los que lo tienen y quienes lo necesitan”.

“En esta segunda edición haremos un especial énfasis en cómo probono se ha sumado a la innovación, cómo participamos en la educación y en la generación de actores sociales, inversión y desarrollo, puntos bien relevantes en estos momentos” comentó Mina Lópezlugo.

Para conocer detalles de la agenda del Latam Pro Bono Summit te invitamos a seguir las cuentas oficiales:

Instagram: https://www.instagram.com/latamprobono, Twitter:https://twitter.com/latamprobono, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/latam-pro-bono y la página web https://gpbs.probonolab.org/latam-summit donde encontrarás el registro para cualquiera de los días.

Recordemos que Latam Pro Bono es una red internacional perteneciente a la Red Global Pro Bono, la cual se dedica a promover el intercambio de conocimientos, el apoyo mutuo y la colaboración entre intermediarios pro bono (por el bien común) de la región latinoamericana que no pueden acceder a estas habilidades o que persiguen un objetivo social.

