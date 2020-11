Llega la 5ª edición de la Expo Diseño Valencia Creativa cargada de sorpresas y mucha navidad

Esta edición con formato 100% on line vendrá con invitados y participantes regionales, nacionales e internacionales.

Luego del éxito obtenido en la primera edición digital el pasado mes de julio y tras convertirse en la primera Expo Digital de Venezuela, llega la Expo Diseño Valencia Creativa con más conferencias, desfiles y mucha moda el próximo domingo 13 de Diciembre con una transmisión por Youtube a través del Canal “Expo Diseño Valencia Creativa” desde 1:00 p.m. y hasta las 7:00 p.m a cargo de su CEO y Host Karina Torrealba @karinatorrealba.

En esta transmisión se darán a conocer marcas y emprendimientos de todo el estado Carabobo, el resto del país y hasta participantes internacionales y al mismo tiempo, todos los espectadores disfrutarán de música con artistas también nacionales e internacionales, por Venezuela la talentosa cantante y actriz ”Aisha” reconocida por su papel protagónico en la serie Juvenil ¡Que Clase de Amor! transmitida en Venevisión, además el venezolano radicado en Canadá “Jace Carrillo” quien triunfa con su música en aquellas tierras, entre otros.

Por su parte, los desfiles de moda pondrán el toque de glamour y elegancia al evento con las hermosas modelos María Yelamo, Gretel Urene, Areana Matos, Mariuska Rengifo, Mariaesther Molina, Laura Mayor y Daniela Chmatil, esta última viene a desfilar en la Expo, luego de su éxito como Miss Carabobo en el Miss Venezuela 2020.

Asimismo contarán con las esperadas microconferencias y en esta oportunidad tendrán invitados súper especiales, por Carabobo la estratega en branding Maryesther Silva @soymayes, directamente de España el especialista en consultoría estratégica y mentor de emprendedores Moisés Romero, el reconocido asesor de marcas y autor del libro “Aprende, Emprende y Sorprende” Carlos Villalobos y para cerrar, el venezolano radicado en Miami y especialista en marketing digital con mas de 50 mil seguidores Luis Eduardo Guevara @luiseguevara.

Una edición que estará de lujo, los interesados en participar pueden comunicarse a través del whatsapp 04244129678 la cuenta @expodisenovalencia / @karinatorrealba o escribir al correo expodisenovalenciacreativa@gmail.com

Y quienes deseen disfrutar de esta transmisión con formato televisivo, pueden suscribirse al canal de Youtube “Expo Diseño Valencia Creativa” y conectarse el domingo 13 de Diciembre de 1 de la tarde a 7 de la noche para disfrutar de otra edición que promete grandes sorpresas en vivo.

Definitivamente una organización que se reinventa y comprometida con su público, marcando un antes y un después en la nueva forma de hacer exposiciones digitales.

Llega la 5ª edición de la Expo Diseño Valencia Creativa was last modified: by

En : Gente