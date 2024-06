Llega la Celebración del Rock Colombiano ¡Inscríbete y participa!

Conociendo el momento de la industria y el ecosistema musical del rock y el metal en Colombia, se ha evidenciado la necesidad de que este sector sea fortalecido entregando herramientas para el desarrollo de proyectos musicales. Estas herramientas guiarán a los proyectos y apalancarán su desarrollo para salir de la emergencia y consolidarse en diversos públicos generando comunidad.

Desde hace más de 10 años la gestora cultural Aida Hodson ha trabajado en este sector en el desarrollo de artistas, plataformas y eventos para la escena colombiana, además, ha desarrollado escritos e investigaciones en la caracterización de este sector y el resultado y las conclusiones están en que en un país en donde se tiene una gran producción de talento musical rockero en varias tendencias que van desde el punk hasta los sonidos más extremos del metal pasando por todas las vertientes del rock and roll, hay muy poco producto musical de exportación. ¿Por qué en nuestro país multicultural y reconocido a nivel latinoamericano existe tanta precariedad y falta de sostenibilidad en estos procesos artísticos musicales derivados o que hacen parte de lo que se llama rock nacional? La respuesta está en falta de herramientas y conocimiento más allá de la virtuosidad musical.

La Celebración del Rock Colombiano es una plataforma que pretende consolidarse y para lanzar esta gran celebración se ha diseñado un proceso de convocatoria que estará abierto hasta el 30 de junio donde las bandas, cumpliendo unos requisitos previos, pueden presentarse.

Pueden presentarse todas aquellas bandas y artistas colombianos de metal y rock y sus vertientes que tengan mínimo 2 años de trayectoria soportada, además, que cuenten con la producción de mínimo 2 sencillos subidos a plataformas musicales, redes sociales activas y mínimo 6 eventos en los que hayan participado en los últimos 18 meses.

La inscripción para la Celebración del Rock Colombiano tiene un costo de $70.000 y se diligencia un formulario https://forms.gle/ZgyamH8xJek5vhc79 Una vez cerrada la etapa de inscripción se procederá con un equipo de 3 personas expertas de la industria musical a evaluar los proyectos o bandas de las cuales serán escogidas 12 quienes serán parte del compilado en acetato que tendrá como nombre el mismo del programa. Estas 12 propuestas desarrollarán 3 retos relacionados con el mundo musical del género y su desempeño y resultado serán evaluados por 3 agentes de la industria y allí se elegirán 6 finalistas que tendrán 2 shows previos a la final. La última etapa será evaluada por unos jurados especiales quienes escogerán el proyecto ganador que tendrá como premios:

– Grabación de un sencillo, mezcla y masterización en Bunker Estudios, producido por Juan Burbano.

– Producción de un video para su canción hasta por $3’500.000.

– Sesión fotográfica profesional realizada por Daniel Rodríguez.

– $1′ 000.000 en merchandising de la marca independiente Eleven.

– Asesoría y membresía pro de Alright, plataforma especializada en contratación y legislación musical.

– 4 sesiones de coach vocal.

– 4 sesiones de coach de expresión corporal.

En el 2025, el proyecto ganador hará parte de los festivales Ibagué Ciudad Rock, Festival de Nuevas Bandas de Pasto, Festival Orígenes en Armenia, Festival Grito Armenia, Urbana Rock Barranquilla y Catatumbo Rock Festival.

La Celebración del Rock Colombiano es una iniciativa creada por Hodson Música, en cabeza de Aida Hodson, gestora cultural con más de diez años de experiencia en la industria musical y en la dirección y coordinación de festivales en Colombia.

«Debemos priorizar el rock y el metal nacional, no basta con quejarse y criticar o señalar, hay que aportar a los vacíos y falencias del sector. Colombia tiene mucho talento, pero poca estrategia en marketing musical y ecosistema, debemos concienciar a las bandas que la tarea es haciéndola y que hay un mundo de oportunidades por explorar», enfatiza Aida Hodson.

«Con la Celebración del Rock Colombiano podemos demostrar que las convocatorias deben aportar a la escena algo más allá de un show o una participación. Las bandas y artistas pueden convertirse en embajadoras del rock nacional emergente ya que tendrán una preparación 360 para llegar a grandes escenarios», concluye Hodson.

Inscríbete acá a la Celebración del Rock Colombiano https://forms.gle/ZgyamH8xJek5vhc79 Valor: $70.000.

