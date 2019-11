Maracaibo.- Llegó Noviembre y los Apagones siguen azotando a los zulianos. Calles oscuras y semáforos apagados es lo que se aprecia en la ciudad de Maracaibo en Noviembre de 2019, luego de meses de apagones diarios, los ciudadanos no han tenido descanso, tanto así, que se han visto obligados a modificar su rutina diaria y apuntar a una suerte de sobrevivencia en la que otrora fue la ciudad más rica e importante de Venezuela.

La imprudencia de los conductores que conducen en las calles oscuras de la urbe marabina, derivada en algunos casos por el apuro de no estar mucho tiempo esperando en una zona que en condiciones normales sería iluminada y transitada tanto por peatones cómo por vehículos y que se han convertido en una «cueva de lobos» debido a los continuos apagones, ha derivado en accidentes fatales, pero aun así a medio día, la situación empeora por la falta semáforos en las principales intersecciones.

Zulianos.. Sin Agua, Sin Comida, Sin luz

El comercio fue mermado en los saqueos de Marzo, posteriormente los racionamientos de 12 horas siguieron acabando con los pocos comerciantes que finalmente tuvieron que cerrar en su mayoría por los altos impuestos municipales que les son aplicados facturen o no facturen, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Maracaibo.

La ciudad es un desierto, de norte a sur y de Este a Oeste, la ciudad de Maracaibo se ha convertido en un desierto, construcciones derruidas que empiezan a caerse por falta de mantenimiento, inmuebles abandonados, servicios públicos inexistentes y lo peor, aun cuando los embalses están llenos la ciudad en gran parte no dispone de agua potable, ya que al parecer y de acuerdo con denuncias de los usuarios hay una mafia que cierra las válvula de distribución para obligar a los sectores a comprar camiones de agua que venden en más de 30 dólares.

Y sin comunicaciones..

Cantv prácticamente dejó de existir, al parecer por muchos factores.. trabajadores que emigraron por que sus sueldos son miserables, falta de herramientas y presupuesto, nunca actualizaron la plataforma de telefonía por cableado, entre otros. Pero sumado a eso, las compañías de telefonía móvil como Movilnet también han visto mermado el servicio que prestan, provocando el colapso de las restantes debido a que los usuarios migran a la señal que queda funcionando. Hay lugares donde no existe ningún tipo de señal que en el pasado si estaban presentes.

Los zulianos viven el peor escenario de la Venezuela en crisis de los últimos 20 años, la vida en Caracas la capital no es ni de cerca una muestra del infierno que se vive en el estado que durante casi un siglo le sirvió el petróleo al resto del país.

