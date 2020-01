Autoridades meteorológicas advierten a los residentes que tengan cuidado, porque con la ola de frió que azota a Florida las iguanas podrían congelarse y caerte en la cabeza.

Frozen iguanas are dropping from trees after temps in Florida drastically dropped pic.twitter.com/AnDIncqmOC — NowThis (@nowthisnews) January 25, 2020

“Esto no es algo que pronosticamos con frecuencia, pero no se sorprendan si ven iguanas caer de los árboles esta noche”, escribió por su cuenta de Twitter el servicio meteorológico de Miami.

I GUESS THIS PROVES THERE IS NO GLOBAL WARMING?

Frozen iguanas are dropping from trees after temps in Florida drastically dropped pic.twitter.com/zlwWMVKMbP — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) January 26, 2020

Se espera que las temperaturas bajen dentro -1 y -4 grados centígrados, eventos pocos inusuales en este estado subtropical.

“Las iguanas tienen sangre fría”, explico el NWS. “Se enlentecen o se vuelven inmóviles cuando la temperatura baja de 4 grados centígrados. Pueden caer de los árboles, pero no están muertas”.

Llueven Iguanas congeladas en Florida, VIDEOS was last modified: by

En : Insólito