Lo nuevo de Manuel Sossa , TE IRA MEJOR SIN MI

Manuel Sossa Artista Colombiano con más de 30 años de Carrera Artística tanto en el género Ranchero como el Norteño Romántico. Artista Internacional que ha alternado con los mejores Exponentes de la Música Norteña tales como; El grupo Exterminador de México, Bronco, Los Tigres del Norte. Y los Internacionales Rayos de México.

Estuvo ausente del medio artístico por un largo Tiempo. Después de su gran Éxito (Acábame de Matar) Vuelve a los escenarios con su nueva Producción Discográfica. Enamorado de Ti, donde incluye uno de los grandes temas Popurri Homenaje A JOAN SEBASTIAN, Otro Ocupa Mi Lugar, y con su Gran Lanzamiento

