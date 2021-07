Lo Nuevo de Zona 7 «Suéltala»,“DE MI ZONA, PA TU ZONA”

Arrancaron su exitosa carrera a principios de los años 90, logrando catapultarse como los primeros venezolanos en fusionar el Merengue con el Hip Hop. Temas como “El Trencito”, “Zámpate”, “Apoderado”, “Que no se acabe la fiesta”, “Mujeres Calientes”, entre muchos más. Está excelente agrupación puso a bailar a toda Venezuela y el exterior. Participando en Ft con grandes artistas como Oscar de León & Mazucamba desarrollando el Tema (Mirala), y nada menos que Salserin con el tema (Vivo en el limbo).

En 2009 presentaron su último disco “Back & Reload” , el cual es doble con 28 temas escritos y producidos por ellos mismos, en los que se saborean y disfrutan muchos ritmos musicales que van desde el Reggaetón, Electro Dance, su original Merengue Hip Hop, hasta la bachata.

Este 2021 y 2022 vienen recargado de mucha innovación para toda Latino América, el regreso de ZONA 7 con su nuevo sencillo promocional SUELTALA un tema totalmente urbano donde se fusionan ritmos como Dembow y House Latino . Este tema fue producido por Reymond Montes, Gregorio Stasenko y Jaime Jungheit, creado con ideas de melodías de los ritmos actuales del flow urbano, resaltando la energía y el flow que identifica a Zona7.

