Lo nuevo del dúo Adrian y Slicker se llama «Luna»

MARACAIBO, VENEZUELA.-

El dúo marabino, Adrian y Slicker, se encuentra promocionando su nuevo sencillo «Luna«, escrito por Enrique Chinchilla «Slicker» y producido por Mimex «El Fantástico». Desde ya pueden escucharlo y descargarlo en las principales plataformas digitales de música.

Este tema de género urbano, hizo su debut en las emisoras de radio a nivel nacional gracias al trabajo de promoción de la empresa Sky Music Group (@rogerskymusic). El videoclip que acompaña la promoción, fue dirigido por Georgy Rodríguez y producido por Vrinca Producciones y con tan solo unos días de haber sido estrenado, ya supera las 105.000 reproducciones.

El dúo sigue trabajando sin parar en su carrera musical. Temas como «Una como tú», «Chocolate», «Pégate», «Juego de 3» junto a Tony Brouzee, «Devolver el tiempo» con Gustavo Elis y «Como aquella vez», forman parte del playlist de sus seguidores y siguen sonando con gran fuerza en emisoras y plataformas digitales. El videoclip de «Una como tú» también logró conquistar la pantalla del canal internacional de videos HTV y fue incluido de forma permanente en el Hot Ranking.

Para conocer más sobre su música y próximos proyectos, pueden seguirlos en Instagram y Twitter como @adrianyslicker, www.facebook.com/AdrianySlickerOficial y suscribirse a su canal www.youtube.com/AdrianySlickerTv.