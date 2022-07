Lobo Gris lanza ‘Quemarlo Todo’, una canción de denuncia y resistencia

‘Quemarlo Todo’ habla de las injusticias y del abuso de poder de las fuerzas políticas.

Lobo Gris es el proyecto musical del artista peruano Gustavo de la Torre Casal, quien fundó esta propuesta para darle rienda suelta a sus ideas y creaciones. Durante el encierro de la pandemia, retomó de lleno el proyecto con un nuevo sonido y un mensaje político claro, hablar a través de sus canciones de cambios sociales. Así nació ‘Último Recurso’, un disco de 14 canciones que aborda temas importantes para la realidad actual de su país.

La intención de su propuesta musical es generar conciencia de modo libre. Lobo Gris no está pendiente de las tendencias musicales del momento, al contrario, acude a sus raíces e influencias para construir canciones coherentes y consecuentes. Es fiel creyente de la colaboración y del crecimiento de la escena musical alternativa de modo colectivo.

«Con mis canciones envío mensajes de poder vivir en un mundo mejor. Vivimos en un sistema que nos aplasta y todo prima en «la economía de mercado» en lugar de los derechos humanos. Necesitamos estados que cubran salud, alimentación, educación y vivienda para, sobre eso, poder construir un mundo con igualdad de oportunidades para todos», comenta.

‘Quemarlo Todo’ es el nuevo lanzamiento de Lobo Gris, es una canción de denuncia y resistencia que habla del hartazgo del pueblo peruano con el Congreso (poder legislativo) y de las injusticias y el abuso de poder de las fuerzas políticas. Tiene una sonoridad de elementos acústicos y electrónicos, acompañado de samples de frases reales de los congresistas que confirman lo podridos que están. Es una canción perfecta para escuchar cuando tengas ganas de gritar al cielo que estás harto.

«Cada día de este último año de gestión, el gobierno se ha encargado de quitarnos derechos fundamentales en temas de educación superior universitaria, educación sexual integral, e incluso, pretender llegar a penalizar el aborto en casos de violación. Han deshonrado las muertes de jóvenes como Inti y Bryan en las protestas contra el ilegítimo presidente Manuel Merino el 14 de noviembre del 2020, exculpando a los asesinos y cubriendo a la policía. No aguantamos más a esa gente que no representa al pueblo, sino a sus propios intereses y en llenar sus bolsillos a punta de corrupción política», enfatiza Lobo Gris.

‘Quemarlo todo’ viene acompañada de un video dirigido por Fernando Villavicencio en donde se ve a los músicos de Lobo Gris en un performance de la canción, con una proyección detrás que narra las marchas del 14 de noviembre, el levantamiento del país contra la corrupción y la mafia del Congreso. A su vez, en paralelo, se muestra un performance actoral de congresistas enmascarados, aprobando leyes retrógradas.

«Es un video muy sincero, muy real. El fuego en el video es un acto literal, es hora de quemarlo todo», agrega el artista peruano.

En palabras de Lobo Gris: «Nuestra clase política es una podredumbre, necesitamos tomar acciones como ciudadanía, pero no pidiendo «que se vayan todos», como muchos dicen. ¿Quiénes van a venir? Los mismos. Esa no es una solución, el sistema electoral partidario no tiene sentido y los candidatos serían iguales o peores. Debemos construir y exigir un cambio a nivel de bases en tanto los procesos electorales».

La portada de ‘Quemarlo todo’ de Lobo Gris fue diseñada por Valentino Vargas y refleja de la manera más directa posible el nombre de la canción, encendiendo el Congreso.

‘Quemarlo todo’ es el primer sencillo del segundo disco de la nueva etapa de Lobo Gris que se llamará ‘Disco Dos’. El álbum abordará temáticas como corregir los micromachismos, lo efímero de la música en TikTok y algunos problemas de las plataformas digitales acerca del trato a los artistas por el manejo de sus algoritmos y las maneras de recaudar y distribuir el dinero obtenido de sus suscriptores.

«Quiero que ‘Quemarlo todo’ se escuche en toda América Latina ya que es una realidad que ocurre en toda nuestra región y siempre se prueba que el pueblo es quien decide y tiene el verdadero poder político de un país. «Político» significa «ciudadano» y es desde ahí desde donde viene nuestro poder real», concluye Lobo Gris.

