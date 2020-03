Locura colectiva! En Corea del Sur miembros de una secta se contagiaron de Coronavirus usando un nebulizador

En Corea del Sur, decenas de fieles resultaron contagiados del Covid-19, luego de que rociaran un aerosol de agua salda en sus bocas bajo la creencia de que la solución mataría al virus.

Seguidores, incluyendo el pastor y su esposa, resultaron positivos para coronavirus.

«Se ha confirmado que pusieron la boquilla de la botella de espray dentro de la boca de un seguidor que luego fue diagnosticado con coronavirus, antes de que también hicieran lo mismo con otros seguidores sin desinfectar el rociador», declaró Lee Hee-young, jefe de la fuerza especial de lucha contra el coronavirus de la provincia de Gyeonggi, al norte del país.

“Siento profundamente lo sucedido. Asumiré toda la culpa y la responsabilidad”, dijo el pastor, identificado como Kim. Además indico su intención de retirarse después de que termine la actual crisis.

