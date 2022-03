Lohen Dee llega conquistando Latinoamérica

El cantante y compositor dominicano Juan Dariel Domínguez Espinal conocido artísticamente como Lohen Dee relanza su carrera musical con el tema “Báilame” el cual viene acompañado de un bellísimo trabajo audiovisual en el cual se observan las hermosas playas que rodean su pueblo natal Río San Juan y la maravillosa laguna Grigrí.

Lohen Dee, es un talentoso y experimentado intérprete de la música, a lo largo de su carrera posee un sinfín de trabajos los cuales han sido elogiados por importantes personalidades de su país, actualmente se ha convertido en la figura principal del movimiento urbano en República Dominicana. Su objetivo actual está en captar la atención de toda Latinoamérica y expresó “Hace mucho tiempo que quería mostrar algo fresco que pueda perdurar en el tiempo, como sé que lo hará este proyecto por sus paisajes, la melodía y el amor que le inyecté”.

El tema fue producido por Qba MC en Estados Unidos, mientras que la firma Yussef Record es la que apadrina el proyecto musical. En cuanto al video comentó que las tomas fueron realizadas por Richard Films, editadas cuidadosamente por el cantautor bajo la supervisión del fotógrafo Hanel Peña, contó con la participación de su colega y pionero del movimiento urbano de Río San Juan Faity Dee, además su hermano mayor Yussef Marrero. La modelo principal es Rosanna Guzmán oriunda del municipio, quienes le acompañan son su compueblana Lissy Bonilla y la estadounidense Paola Rivera hija de padres romanenses.

Este trabajo fue realizado con mucha entrega, pasión y será la punta de lanza para conquistar el mercado internacional por su calidad vocal y visual, además que acompañará su gira de promoción en toda Latinoamérica iniciando por Venezuela de la mano de Alfredo Rojas Promotor, continuando con su gira de medios presencial dentro de dos meses para luego visitar Colombia, específicamente Medellín lugar que aprovechará para grabar el video de su próximo single, mientras continúa con la promoción de su actual trabajo, después visitará Perú, El Salvador, entre otros hasta llegar a Estados Unidos. Para mostrarles los hermosos paisajes y atractivos turísticos que enriquecen este material exportable.

Disfruta desde ya del ritmo contagiaste de “BAILAME” disponible en todas las plataformas musicales a nivel mundial como Spotify, Apple Music, YouTube Music, entre otros; también lo pueden seguir en sus redes sociales:

Instagram: @lohendee

Facebook: LohenDee ElMaster

Tiktok: @lohendee

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional