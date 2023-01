Cómo prepara el Lomo de Cerdo en Ron

Ingredientes :

1 lomo de cerdo cortado en rodajas.

Para Aliñar:

Perejil

Ruedas de limón

Sal

Pimienta

Ron

Pan rallado.

Modo de preparación :

Se pinchan las tajadas de lomo de cerdo para que penetren los jugos de todos los aliños y se colocan con ellos en una bandeja dejándolos macerar durante 1 hora para que tomen el sabor, para esto hay que darle vueltas con frecuencia para que pueda penetrar la sazón.

Después de una o 2 horas aproximadamente se saca, se espolvorea con pan rallado y se fríe hasta que queden doradas por todos lados.

Puedes bañar las ruedas de cerdo con una salsa agridulce si es tu preferencia.

Un plato exquisito acompañado de ensalada y puré de papas; y listo para servir en un momento especial, donde con seguridad sorprenderás a tu invitado especial.