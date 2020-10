Loreana nos muestra todo su musical power

Nacida en Maracaibo, esta joven intérprete del RAP venezolano radicada en Miami, nos presenta su tema debut para recargarnos las energías con un tema que le pone ALAS a nuestros sueños.

Con un poderoso mensaje y una historia que conecta de inmediato, Loreana se perfila como uno de los descubrimientos del rap más prometedores del año en nuestro país. Su nuevo sencillo promocional “ALAS” viene junto a un video que desde ¡YA! puedes disfrutar en todas las plataformas digitales.

Bajo la producción de Sebastian Núñez y Chocolate Music Studio, Loreana hace oficial el lanzamiento de su carrera musical. Con el lanzamiento estratégico de una serie de sencillos promocionales; Alas, es el primer single que muestra de entrada la identidad de esta artista que iremos descubriendo poco a poco.

El tema que fue escrito en el 2018 y replanteado en el 2020, trata de una ruptura y del valor que necesitamos para reconstruirnos y seguir nuestro camino. Loreana nos comenta un poco más sobre este tema, “…En el momento que escribí Alas, quería justificar que me merecía la presencia de esa persona, en el 2020 termine la canción con la intención de hacer entender al público que hay oportunidades en la vida que solo pasan una vez, y que es mejor tomarlas desprevenido que no hacerlo jamás. Puede que no tengas la oportunidad de hacerlo nunca…”.

Con un trabajo audiovisual disponible en su canal de Youtube, bajo la dirección de Milo Mind Films y Camilo Arenas, este tema es un empujón para darle riendas sueltas a tus anhelos.

Para descubrir y saber más de Loreana te invitamos a chequear sus redes sociales y disfrutar de este nuevo lanzamiento musical por @loreanalonigro

En : Gente