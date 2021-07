Caracas, 1 de julio, 2021

Por: Octavio Estrada/@octano66 (Fotos mx1onboard.com)

Mundial de motocross prosigue en la pista de Maggiora

LORENZO LOCURCIO ARRIBA A ITALIA PARA LA TERCERA VÁLIDA

El motociclista venezolano Lorenzo Locurcio participará este domingo 4 de julio en la tercera válida del Campeonato Mundial de Motocross en la máxima categoría MXGP, carrera que se efectuará en el tradicional trazado de Maggiora, en la norteña población italiana de Novara.

Lorenzo Locurcio viene de sumar su tercer punto del certamen tras culminar el pasado domingo en el vigésimo puesto durante la segunda manga disputada en Matterley Basin, en el Reino Unido, prueba en la que volvió a completar una sólida remontada dentro del pelotón compuesto por 35 pilotos.

El carabobeño de 24 años de edad, integrante de la formación checa JD Gunnex KTM Racing Team, en Inglaterra tomó la salida con la moto número dos, luego de distintos contratiempos en el rendimiento de la máquina principal que se presentaron durante la primera práctica de entrenamientos pero ello no le impidió efectuar dos buenas remontadas en cada una de las baterías que lo premiaron con un nuevo tanto en su casillero.

“En Matterley Basin quedé contento con mi manejo – contó Lorenzo Locurcio en su cuenta de Instagram – Mejorar, así sea poco a poco en esta categoría no es juego, nadie dijo que iba a ser sencillo, tampoco imposible e iremos trabajando paso a paso. En la primera manga en Inglaterra me sacaron de la pista en la arrancada y desde el lugar 35 recuperé hasta el 22 a pesar de haber confrontado algunos problemas de visibilidad por una piedra que me golpeó; en la segunda tuve una mala salida para avanzar hasta el puesto 20. Debo mejorar en la clasificación como mis arrancadas y en Italia buscaremos seguir avanzando”.

En su base de operaciones en República Checa, Lorenzo Locurcio y su equipo estuvieron trabajando durante la semana en distintos aspectos técnicos de su KTM 450cc a fin de solventar los inconvenientes que confrontaron el pasado domingo, desarrollos con los que esperan avanzar en el aguerrido pelotón intermedio.

Al igual que en las primeras dos rondas del calendario cumplidas en territorio ruso y británico, Locurcio descubrirá la pista de Maggiora en apenas 40 minutos de entrenamientos, trazado de 1650 metros de longitud de superficie dura. En la temporada 2020, Locurcio compitió en territorio peninsular en la quinta fecha del Campeonato de Europa de 250cc, prueba disputada en Mantova y en la que arribó en el séptimo lugar en la clasificación general junto al equipo francés BUD Kawasaki.

LORENZO LOCURCIO ARRIBA A ITALIA PARA LA TERCERA VÁLIDA was last modified: by

Temas relacionados:

En : Deportes