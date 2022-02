Dos veces en la zona de puntos

LORENZO LOCURCIO COMPLETÓ SÓLIDA ACTUACIÓN EN PIETRAMURATA El venezolano Lorenzo Locurcio volvió a sumar puntos en las dos carreras correspondientes a la décimo sexta válida del Campeonato Mundial de Motocross en la categoría mayor MXGP, al finalizar décimo quinto y décimo séptimo en cada una de las mangas celebradas el domingo en la localidad de Pietramurata, en Italia. A pesar de no haber tenido buenas arrancadas, tanto en la primera como en la segunda batería Lorenzo Locurcio consiguió avanzar en el aguerrido pelotón de treinta y dos competidores, entablando intensos duelos e intercambiando posiciones con el británico Shaun Simpson y el suizo Valentin Guillod, trío que en ambas carreras quedó separado por apenas 3 segundos. Los diez puntos sumados en Arco di Trento sirvieron para que el carabobeño Locurcio, integrante del equipo checo JD Gunnex KTM Racing, completara su segunda mejor presentación de la temporada al concluir en el puesto dieciocho en la clasificación general, además de ser la tercera ocasión en el año en la que suma puntos en las dos mangas. El triunfo en la tercera de las pruebas efectuadas en una semana en el trazado de Ciclamino se lo adjudicó el suizo Jeremy Seewer, escoltado por el esloveno Tim Gasjer, mientras en el tercer lugar arribó el francés Romain Favre, quien de esta manera desplaza de la vanguardia del torneo al neerlandés Jeffrey Herlings, quien concluyó cuarto. En la tabla de posiciones Favre (Kawasaki) es primero con 614, Gasjer (Honda) le sigue con 613 y Herlings (KTM) es tercero con 611. Locurcio se ubica en la vigésima sexta plaza con 46 unidades, una más que el helvético Guillod, su gran rival durante este fin de semana. La penúltima ronda del Campeonato Mundial de Motocross se efectuará este domingo 7 de noviembre en Mantova, siempre en territorio italiano, escenario que en septiembre recibió al Motocross de las Naciones y en el que Lorenzo Locurcio estuvo presente junto a su compañeros venezolanos Raimundo Trasolini y Carlos Badiali.

