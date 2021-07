Caracas, 25 de julio, 2021

Por: Octavio Estrada/@octano66 (El chamo Locurcio se fajó como los grandes y superando el dolor en su tobillo izquierdo completó su mejor actuación en lo que va de campaña. La diferencia notable de haber llegado a un trazado en el que ya había corrido antes. Mañana compartiremos más detalles y a buscar en qué posición llegaron Fernando Macia y Ricardo Boada en 1974 en el GP de Estados Unidos. La Mentium nos asoma que uno de ellos arribó en el puesto doce en una de las dos mangas… Por cierto, juego de palabras: Lo-Lo-Lo Lorenzo-Locurcio-Loket)

Su mejor carrera a pesar de las molestias en el tobillo

LORENZO LOCURCIO GUAPEÓ PARA CONCLUIR CATORCE EN REPÚBLICA CHECA

Una estupenda presentación completó el venezolano Lorenzo Locurcio al finalizar en el décimo cuarto lugar en la quinta válida del Campeonato Mundial de Motocross en la máxima categoría MXGP, Gran Premio de República Checa que se disputó este domingo en el trazado de Loket.

Lorenzo Locurcio, en la KTM 450cc del equipo local JD Gunnex KTM Racing Team, realizó una magnífica primera manga en la que cruzó la meta en la duodécima casilla en el pelotón de treinta y un participantes, mientras en la batería de cierre se apoderó de la décimo séptima plaza, combinación de resultados que le brindaron 13 puntos y el décimo cuarto peldaño en la clasificación general del premio checo.

Pese a no encontrarse en plenitud de condiciones físicas debido al accidente protagonizado el pasado fin de semana en Oss, Países Bajos, que lo obligó a permanecer en reposo y a cumplir sesiones de recuperación y terapia para su tobillo izquierdo, el carabobeño de 24 años de edad realizó su mejor presentación de la presente campaña en el primer circuito en el que había competido anteriormente.

El gran desempeño de Locurcio en tierras checas también le permitió mejorar el mejor resultado individual de un motocrossista venezolano en una manga mundialista en la categoría mayor MXGP. En 2019, Anthony Rodríguez había concluido décimo cuarto en las dos series efectuadas en Turquía que le dieron el décimo quinto puesto en la general.

La victoria en Loket correspondió al español Jorge Prado, integrante del equipo oficial KTM, al sumar 45 puntos después de imponerse en la primera serie y arribar tercero en la de cierre. En el segundo lugar se ubicó su compañero de formación, el italiano Antonio Cairoli con 40 puntos, podio que completó el suizo Jeremy Seewer en una Yamaha con 38 unidades.

Con los 13 puntos alcanzado en República Checa, Lorenzo Locurcio suma ahora 18 unidades que lo mantienen en la casilla veinticinco, en tanto el líder sigue siendo el esloveno Tim Gasjer con 194, aunque ahora presionado a solo 11 tantos por el italiano Antonio Cairoli y con 17 de renta frente a Jorge Prado.

La sexta ronda del calendario mundialista se disputará el próximo domingo 1 de agosto, Gran Premio de Bélgica a correrse en el circuito de Namur, una de las pistas de mayor tradición en la historia del motocross internacional.

