LORENZO LOCURCIO SIN RECOMPENSA EN ITALIA

Domingo de pocas satisfacciones para el venezolano Lorenzo Locurcio en el Gran Premio de Italia de motocross, tercera válida del mundial 2021 en la máxima categoría MXGP que se disputó en el trazado de Maggiora y en el que completó el recorrido de cada una de las dos mangas en los puestos veinticuatro y veinticinco, respectivamente.

En la primera serie que se desarrolló con cielos nublados pero con el terreno seco, Lorenzo Locurcio cruzó la meta en el vigésimo cuarto puesto, a 1’18” del vencedor, el francés Romain Fabre. La mejor vuelta del criollo la fijó en la mitad del recorrido al señalar 1’48”908, en tanto el más veloz fue el español Jorge Prado con 1’45”848. 30 de los 31 pilotos que tomaron la salida completaron la distancia.

El ondulado escenario italiano se hizo todavía más complicado en la segunda manga, cuando la lluvia y el barro lo hicieron todavía más difícil. Locurcio sufrió un par de caídas y al final debió conformarse con arribar en la casilla veinticinco, a una vuelta del triunfador, el holandés Jeffrey Herlings, defensor del equipo oficial KTM. Las dificultades que encontró el carabobeño en la batería final se advierten en su mejor vuelta que fue de 2’03”430, mientras la más veloz se la adjudicó Glenn Coldenhoff con 1’55”121.

“Frustrado por los resultados en Italia en un circuito muy complicado para adelantar – indicó Locurcio en su cuenta en Instagram – Finalizamos en los puestos 24 y 25. En la segunda manga el barro estropeó mis lentes y tuve que detenerme en los pits para sustituirlos y sufrí una caída en el camino. La velocidad que tuvimos era buena, muchos estábamos muy cerca en los tiempos por lo que resulta crucial cumplir una buena clasificación y tener una buena largada. Tenemos mucho trabajo por desarrollar estas dos semanas antes de la próxima válida en Holanda. Agradezco a mi equipo JD Gunnex KTM Racing Team por el respaldo”.

Durante las clasificaciones, el piloto valenciano de 24 años de edad señaló el vigésimo sexto tiempo con tiempo de 1’47”584, pole position que se llevó Jeffrey Herlings con 1’43”385, piloto que se apuntó la victoria final en el Gran Premio de Italia con 40 puntos, los mismos que contabilizaron su compatriota Glenn Coldenhoff y el local Antonio Cairoli, pero su conquista en la segunda serie le otorgó el escalón más alto del podio, en tanto el líder del certamen, el esloveno Tim Gajser, concluyó en la séptima plaza.

Lorenzo Locurcio, en su primera temporada en el certamen mundialista de la mano del equipo checo JD Gunnex KTM Racing Team, vio detenida la secuencia de dos carreras ubicándose entre los veinte primeros como lo consiguió en las fechas de apertura cumplidas en Rusia e Inglaterra. La cuarta ronda del Campeonato Mundial de Motocross se efectuará el próximo 18 de julio en la localidad de Oss, Holanda.

