Lorenzo Locurcio Vuelve A Arrasar En Europa

El motocrossista venezolano Lorenzo Locurcio conquistó las dos mangas en la máxima categoría MX Open que se disputaron este domingo en el trazado Krasna Lila, en República Checa, correspondiente al certamen local, cita en la que tomaron la salida 30 especialistas.

Lorenzo Locurcio, al manillar de una KTM 450cc, repitió la impecable actuación cumplida el pasado fin de semana en Hungría, pero esta vez su dominio lo ejerció frente a rivales mundialistas, entre ellos el vigente subcampeón mundial en MX2, el belga Jago Geerts.

En la primera serie, Locurcio se hizo con el triunfo luego de 21 vueltas al trazado de 1.3 kms, al superar en la novena ronda a Tom Koch, tercera casilla que se apuntó Jago Geerts, en tanto el experimentado español José Butrón concluyó en la cuarta plaza. La mejor vuelta de Locurcio fue la séptima, al fijar 1’37”558, en tanto la más veloz se la llevó Koch al parar los relojes en 1’37”459.

La segunda y definitiva manga volvió a ratificar la hegemonía del carabobeño Lorenzo Locurcio, quien asumió la punta del pelotón a partir de la segunda vuelta para entonces mantener un apasionante duelo con Jago Geerts, aventajándolo por apenas un segundo. Fue tal el ritmo impuesto por ambos líderes, que el tercer clasificado, el español José Butrón, cruzó la meta a una vuelta de los ganadores. El mejor registro de Locurcio fue 1’37”349, solo mejorado por Geerts quien en su persecución, fijó 1’36”910 a tres vueltas del final.

Un inmejorable reflejo de las condiciones y preparación alcanzados por Lorenzo Locurcio se advierte al revisar sus tiempos en cada una de las dos mangas de 30 minutos más dos vueltas, en las que el promedio de todos sus giros no fue mayor de un par de segundos, lo que confirma su excelente momento.

Locurcio proseguirá su preparación en trazados centroeuropeos como integrante del equipo de origen checo JDGunnex KTM Racing Team, formación junto a la que tomará parte en el campeonato mundial 2021 en la máxima categoría MXGP que comenzará en Rusia a mediados de junio.

