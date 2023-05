Los 10 empleos mejor pagados para latinos en Seatle, EEUU

Ser latino y buscar empleo en Seatle no es difícil solo debemos saber donde buscar y aqui tienes una guía.

Una de las ciudades más tecnológicas y dinámicas de Estados Unidos, quizás te interese conocer cuáles son los empleos más demandados y mejor pagados para personas que hablan español. En este artículo te presentamos una lista de los 10 mejores empleos para latinos en Seatle, con una breve descripción de cada uno, el precio por hora que puedes esperar ganar y una conclusión final con algunos consejos para mejorar tus oportunidades laborales.

1. Servicio al cliente bilingüe: Si tienes buena comunicación oral y escrita en español e inglés, puedes trabajar como representante de servicio al cliente para empresas que atienden a clientes hispanohablantes. Tus funciones pueden incluir responder llamadas, correos electrónicos o chats, resolver problemas, brindar información o vender productos o servicios. El precio por hora puede variar entre $15 y $25, dependiendo de la empresa y tu experiencia.

2. Recepcionista bilingüe: Otra opción para los que dominan el español y el inglés es trabajar como recepcionista bilingüe en oficinas legales, médicas, dentales o de otro tipo. Como recepcionista, tendrás que atender a los visitantes, contestar el teléfono, hacer citas, llevar registros y otras tareas administrativas. El precio por hora puede oscilar entre $16 y $20.

3. Asistente de maestro: Si te gustan los niños y tienes paciencia, puedes trabajar como asistente de maestro en escuelas o centros educativos que ofrecen programas bilingües o de inmersión en español. Como asistente de maestro, ayudarás al maestro titular a preparar y dar las clases, supervisar a los alumnos, corregir tareas y crear un ambiente positivo de aprendizaje. El precio por hora puede ser de $18 a $22.

4. Lingüista analítico: Si tienes un alto nivel de español y conocimientos de informática, puedes trabajar como lingüista analítico para empresas o agencias gubernamentales que necesitan procesar y analizar grandes cantidades de datos en diferentes idiomas. Como lingüista analítico, tendrás que traducir, transcribir, interpretar o editar textos o audios en español, así como identificar patrones, tendencias o anomalías en la información. El precio por hora puede ir desde $25 hasta $40 o más.

5. Cocinero: Si tienes habilidades culinarias y te gusta la comida latina, puedes trabajar como cocinero en restaurantes o cocinas móviles que ofrecen platos típicos de diferentes países hispanos. Como cocinero, tendrás que preparar los ingredientes, seguir las recetas, cocinar los alimentos, mantener la limpieza y el orden en la cocina y cumplir con las normas de seguridad e higiene alimentaria. El precio por hora puede variar entre $14 y $18.

6. Conductor: Si tienes licencia de conducir válida y un buen récord de manejo, puedes trabajar como conductor para empresas de transporte o entrega de mercancías o personas. Como conductor, tendrás que conducir vehículos de diferentes tamaños y capacidades, seguir las rutas asignadas, cargar y descargar la mercancía o los pasajeros y verificar el estado del vehículo. El precio por hora puede oscilar entre $17 y $23.

7. Limpiador: Si eres una persona responsable y detallista, puedes trabajar como limpiador para empresas o particulares que necesitan mantener sus espacios limpios y ordenados. Como limpiador, tendrás que realizar tareas como barrer, trapear, aspirar, sacudir el polvo, limpiar baños, ventanas o muebles y desinfectar superficies. El precio por hora puede ser de $15 a $19.

8. Jardinero: Si te gusta el trabajo al aire libre y tienes conocimientos de jardinería, puedes trabajar como jardinero para empresas o particulares que necesitan cuidar sus áreas verdes. Como jardinero,

tendrás que realizar tareas como podar, regar, sembrar, abonar, cortar el césped o eliminar las malas hierbas. El precio por hora puede variar entre $16 y $20.

9. Niñera: Si te encantan los niños y tienes experiencia cuidándolos, puedes trabajar como niñera para familias que necesitan alguien que se ocupe de sus hijos mientras ellos trabajan o salen. Como niñera,

tendrás que realizar tareas como alimentarlos, cambiarlos, bañarlos, jugar con ellos, leerles cuentos o ayudarlos con sus tareas escolares. El precio por hora puede oscilar entre $18 y $22.

10. Traductor o intérprete: Si tienes un excelente dominio del español y otro idioma (preferiblemente inglés), puedes trabajar como traductor o intérprete para empresas u organizaciones que necesitan comunicarse con personas que hablan diferentes lenguas. Como traductor o intérprete,

tendrás que convertir textos escritos u orales de un idioma a otro con precisión y fidelidad al sentido original. El precio por hora puede ir desde $20 hasta $50 o más.

Conclusión final

Como has podido ver, hay muchos empleos para latinos en Seatle que puedes aprovechar si hablas español e inglés y tienes las habilidades requeridas para cada uno. Sin embargo,

para aumentar tus posibilidades de conseguir un buen trabajo en esta ciudad,

te recomendamos que también hagas lo siguiente:

– Actualiza tu currículum vitae (résumé) y crea un perfil profesional en LinkedIn

– Busca ofertas de trabajo en sitios web especializados como Indeed.com

– Asiste a eventos o actividades donde puedas hacer contactos con personas que trabajen en tu área de interés

– Capacítate constantemente para mejorar tus competencias laborales

– Sé puntual, responsable, respetuoso y proactivo en tu trabajo

Esperamos que esta información te haya sido útil y te deseamos mucho éxito en tu búsqueda laboral.

