¿Estás buscando un lugar para trabajar en remoto, conectar con otros profesionales y disfrutar de un ambiente creativo y dinámico?

Entonces, el coworking es lo que necesitas. El coworking es una forma de trabajo que permite compartir un espacio común con otras personas que tienen proyectos, intereses o actividades similares o complementarias.

El coworking ofrece muchas ventajas, como reducir los costes fijos, ampliar la red de contactos, acceder a recursos y servicios profesionales, y sobre todo, romper con el aislamiento y la rutina que a veces implica el trabajo en casa.

Bulgaria es un país que ofrece muchas oportunidades para el coworking, tanto por su ubicación estratégica en el centro de Europa, como por su cultura innovadora y emprendedora. Además, Bulgaria tiene una gran variedad de paisajes, desde las montañas de los Balcanes hasta las playas del mar Negro, que hacen que sea un destino muy atractivo para los nómadas digitales y los viajeros que quieren combinar trabajo y ocio.

Si estás pensando en visitar Bulgaria y quieres conocer algunos de los mejores espacios de coworking que hay en el país, aquí te dejamos una lista con los 10 más destacados:

Los 10 mejores sitios para coworking en Bulgaria

Puzl Coworking (Sofía):

Este espacio se define como «el hogar de las startups tecnológicas» y está ubicado en un edificio industrial reformado en el centro de Sofía. Cuenta con más de 5000 m2 de superficie, donde se distribuyen diferentes zonas de trabajo, salas de reuniones, áreas de descanso, una cafetería y una terraza con vistas a la ciudad. Puzl Coworking ofrece un ambiente moderno, creativo y colaborativo, donde se organizan eventos, talleres y actividades para fomentar el networking y el aprendizaje entre los miembros de la comunidad.

Betahaus (Sofía):

Betahaus es una red internacional de espacios de coworking que tiene sedes en varias ciudades europeas, como Berlín, Barcelona o Hamburgo. En Sofía, Betahaus se encuentra en un edificio histórico en el barrio de Lozenets, cerca del centro y del parque Borisova Gradina. El espacio dispone de más de 2000 m2, donde se pueden encontrar puestos de trabajo fijos o flexibles, salas de reuniones, un auditorio, una biblioteca, una cocina y un jardín. Betahaus también organiza eventos culturales, sociales y educativos para impulsar el desarrollo profesional y personal de sus miembros.

Networking Premium Coworking (Sofía):

Networking Premium Coworking es un espacio elegante y sofisticado que ofrece un servicio exclusivo y personalizado a sus clientes. Está situado en el centro financiero y comercial de Sofía, cerca del Palacio Nacional de Cultura y del bulevar Vitosha. El espacio cuenta con más de 1000 m2, donde se pueden encontrar puestos de trabajo individuales o compartidos, oficinas privadas, salas de reuniones, una sala de conferencias, una zona lounge y una terraza panorámica. Networking Premium Coworking también ofrece servicios adicionales como asesoramiento legal, contable y fiscal, gestión de proyectos y eventos, o traducción e interpretación.

Cosy Co-working (Plovdiv):

Cosy Co-working es un espacio acogedor y familiar que se encuentra en el centro histórico de Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria y una de las más antiguas de Europa. El espacio tiene unos 300 m2, donde se pueden encontrar puestos de trabajo fijos o flexibles, salas de reuniones, una cocina y un patio interior. Cosy Co-working tiene una atmósfera tranquila y relajada, ideal para trabajar sin distracciones y concentrarse en los proyectos. Además, el espacio organiza eventos sociales y culturales para promover la interacción entre los coworkers.

Soho (Varna):

Soho es un espacio de coworking que se encuentra en Varna, la ciudad más grande del litoral búlgaro y uno de los principales destinos turísticos del país. El espacio está ubicado en un edificio moderno y luminoso en el centro de la ciudad.

Cosmos Coworking Camp:

Este espacio se localiza en Bansko, una pintoresca ciudad montañosa que es famosa por sus pistas de esquí. Es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza y los deportes de invierno. Ofrece un ambiente acogedor y familiar, con chimenea, sofás, cocina y jardín. Tiene salas de trabajo, salas de reuniones y una sala de yoga. El precio por un puesto fijo es de 149 euros al mes.