Los 10 noticias más importantes de hoy lunes 10 de JUNIO de 2024

1. Política:

Francia: Se intensifica la tensión política tras la victoria de la extrema derecha en las elecciones europeas. Venezuela: Las encuestas más confiables sitúan a González Urrutia por delante de Maduro en las próximas elecciones presidenciales. India: Modi juramenta para un tercer mandato como Primer Ministro, con un nuevo gabinete que incluye sorpresas y exclusiones notables.



2. Mundo:

Ucrania: 90 países se reúnen en una cumbre de paz en Suiza, con la notable ausencia de Rusia.

Estados Unidos: La Generación Z se aleja del servicio militar en cifras récord, generando preocupación entre las autoridades.

Economía: Los mercados bursátiles de todo el mundo experimentan volatilidad a medida que los inversores sopesan las incertidumbres económicas y geopolíticas.

3. Otros Titulares:

Tecnología: Nokia realiza la primera llamada del mundo utilizando tecnología de «audio y video inmersivos».

ISRO publica impresionantes imágenes de la actividad dinámica del Sol, capturadas por el AdityaL1.

Entretenimiento: Kangana Ranaut protagoniza un nuevo debate en las redes sociales tras sus controvertidas declaraciones.

Deportes: India derrota a Pakistán en un emocionante partido de cricket por la T20 World Cup.

