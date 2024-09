Madrid, España.-

Los 10 perfiles laborales más solicitados en España: Salarios y habilidades

Dinamismo del mercado laboral español: Destacamos la recuperación económica española tras la pandemia y las nuevas tendencias laborales, como la digitalización y la transición energética.

Fuentes de datos: Plataformas de empleo: InfoJobs, LinkedIn, Indeed. Estudios del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Informes sectoriales de organizaciones empresariales y sindicatos. Encuesta de Población Activa (EPA).

Criterios de selección: Análisis de ofertas de empleo en plataformas especializadas. Consultas a expertos en recursos humanos y reclutamiento. Estudios sobre las tendencias del mercado laboral.

Limitaciones: Datos pueden variar según la región y el tamaño de la empresa. Posible subregistro de la economía sumergida.



Los 10 perfiles más demandados y sus salarios en España:

Tabla detallada: Profesión | Rango salarial bruto anual (euros) | Habilidades clave | Sectores más demandantes | Perspectivas de futuro | Brecha salarial de género (si aplica) Desarrollador/a de software | 30.000 – 50.000 € | Programación, lenguajes de programación, resolución de problemas | Tecnología, finanzas, e-commerce | Alta demanda, continua evolución tecnológica | Moderada Consultor/a de gestión | 35.000 – 60.000 € | Análisis de datos, habilidades comunicativas, liderazgo, pensamiento crítico | Consultoría, finanzas, recursos humanos | Alta demanda, crecimiento del sector | Moderada Ingeniero/a (industrial, civil) | 30.000 – 50.000 € | Diseño, cálculo, gestión de proyectos, conocimiento de software especializado | Construcción, industria, energía | Buena demanda, enfoque en sostenibilidad | Baja Enfermero/a | 25.000 – 35.000 € | Cuidados de enfermería, trabajo en equipo, empatía | Salud, residencias de ancianos | Alta demanda, envejecimiento de la población | Baja Médico/a especialista | 40.000 – 80.000 € | Conocimientos médicos especializados, habilidades comunicativas, empatía | Salud, investigación | Alta demanda, envejecimiento de la población | Moderada Profesor/a universitario/a | 35.000 – 55.000 € | Conocimientos académicos, habilidades docentes, investigación | Educación superior | Demanda estable, pero con cambios en la modalidad de enseñanza | Moderada Diseñador/a gráfico/a | 25.000 – 40.000 € | Diseño gráfico, software de diseño, creatividad, innovación | Marketing, publicidad, comunicación | Buena demanda, adaptación a las nuevas tecnologías | Moderada Comercial | 20.000 – 40.000 € + comisiones | Habilidades comunicativas, persuasión, orientación a resultados | Ventas, marketing | Demanda variable según sector, alta competencia | Moderada Logista | 25.000 – 40.000 € | Gestión de la cadena de suministro, optimización de procesos, logística | Comercio electrónico, industria | Alta demanda, crecimiento del comercio online | Moderada Analista de datos | 30.000 – 50.000 € | Análisis de datos, estadística, herramientas de visualización | Marketing, finanzas, consultoría | Alta demanda, crecimiento del big data | Moderada



Análisis de los datos

Factores que influyen en la demanda: Digitalización, transición energética, envejecimiento de la población, comercio electrónico.

Conclusiones

Resumen de los principales hallazgos: Los perfiles más demandados están relacionados con la tecnología, la salud y la gestión empresarial.

