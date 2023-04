Los 3 teléfonos inteligentes más comprados en Madrid en oferta increíble.

Madrid es una de las ciudades más cosmopolitas y modernas de Europa, y sus habitantes no se quedan atrás a la hora de elegir sus dispositivos móviles. Según las estadísticas de ventas, estos son los tres teléfonos inteligentes que más éxito han tenido en la capital española durante el año 2022.

Samsung Galaxy S22 Ultra: el rey de los Android

El buque insignia de Samsung se ha coronado como el teléfono Android más vendido en Madrid, gracias a su potente rendimiento, su pantalla de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, su compatibilidad con el lápiz óptico S Pen y su impresionante sistema de cámaras traseras, que incluye un sensor principal de 108 megapíxeles, un teleobjetivo con zoom óptico de 10x y un gran angular de 12 megapíxeles. Además, cuenta con una batería de 5.000 mAh con carga rápida e inalámbrica, resistencia al agua y al polvo IP68 y conectividad 5G. Su precio ronda los 1.200 euros.

iPhone 14 Pro: la elegancia de Apple

El iPhone 14 Pro es el modelo más equilibrado de la última generación de Apple, que combina un diseño premium de metal y cristal con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con tecnología ProMotion, que adapta la tasa de refresco hasta los 120 Hz según el contenido. Su procesador A15 Bionic le otorga una fluidez y una potencia sin igual, mientras que su cámara trasera de 12 megapíxeles con estabilización óptica ofrece unas fotografías y unos vídeos de gran calidad, con funciones como el modo retrato, el HDR inteligente, el ProRAW y el ProRes. También dispone de una batería de 3.095 mAh con carga rápida e inalámbrica MagSafe, resistencia al agua y al polvo IP68 y conectividad 5G. Su precio parte de los 999 euros.

OnePlus 9 Pro: la mejor relación calidad-precio

El OnePlus 9 Pro es un teléfono que ofrece unas prestaciones muy similares a las de los anteriores, pero a un precio más competitivo. Su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas tiene una resolución QHD+ y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, su procesador Snapdragon 888 le brinda un rendimiento sobresaliente y su cámara trasera, desarrollada en colaboración con Hasselblad, tiene un sensor principal de 48 megapíxeles, un teleobjetivo con zoom óptico de 3.3x, un gran angular de 50 megapíxeles y un sensor monocromo. Además, cuenta con una batería de 4.500 mAh con carga rápida e inalámbrica de 65W y 50W respectivamente, resistencia al agua y al polvo IP68 y conectividad 5G. Su precio ronda los 800 euros.

Estos son los tres teléfonos inteligentes que más han triunfado en Madrid durante el año 2022, según las cifras de ventas. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tienes alguno de ellos o estás pensando en comprarlo? Déjanos tu opinión en los comentarios.

