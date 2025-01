Los 50 Modelos de Autos que más se venden en EEUU

Modelos de Autos Más Vendidos en EE.UU.

En 2023, los SUVs dominaron el mercado automotriz en Estados Unidos, reflejando una tendencia creciente hacia vehículos más espaciosos y versátiles.

Aquí tienes una lista de los 50 modelos de autos más vendidos, junto con los estados donde se registraron las mayores ventas de cada modelo.

Toyota RAV4 Estados con más ventas: California, Texas, Florida Ford F-Series Estados con más ventas: Texas, Florida, California Chevrolet Silverado Estados con más ventas: Texas, Florida, Michigan Ram Pickup Estados con más ventas: Texas, Florida, California Toyota Camry Estados con más ventas: California, Florida, Texas Honda CR-V Estados con más ventas: California, Florida, New York Nissan Rogue Estados con más ventas: California, Texas, Florida Toyota Corolla Estados con más ventas: California, Texas, Florida Honda Civic Estados con más ventas: California, Florida, New York GMC Sierra Estados con más ventas: Texas, Florida, Michigan Hyundai Tucson Estados con más ventas: California, Texas, Florida Subaru Forester Estados con más ventas: California, Washington, Oregon Chevrolet Equinox Estados con más ventas: Texas, Florida, California Kia Sportage Estados con más ventas: California, Texas, Florida Toyota Highlander Estados con más ventas: California, Texas, Florida Nissan Sentra Estados con más ventas: California, Texas, Florida Mazda CX-5 Estados con más ventas: California, Texas, Florida Jeep Grand Cherokee Estados con más ventas: Texas, Florida, California Ford Explorer Estados con más ventas: Texas, Florida, California Volkswagen Tiguan Estados con más ventas: California, Texas, Florida Kia Forte Estados con más ventas: California, Texas, Florida Chevrolet Malibu Estados con más ventas: California, Texas, Florida Hyundai Elantra Estados con más ventas: California, Texas, Florida Subaru Outback Estados con más ventas: California, Washington, Oregon Dodge Ram Estados con más ventas: Texas, Florida, California Toyota Tacoma Estados con más ventas: California, Texas, Florida Honda HR-V Estados con más ventas: California, Texas, Florida Nissan Altima Estados con más ventas: California, Texas, Florida Chevrolet Traverse Estados con más ventas: Texas, Florida, California Kia Sorento Estados con más ventas: California, Texas, Florida Ford Escape Estados con más ventas: Texas, Florida, California Hyundai Santa Fe Estados con más ventas: California, Texas, Florida Jeep Wrangler Estados con más ventas: Texas, Florida, California Chrysler Pacifica Estados con más ventas: California, Texas, Florida Toyota Sienna Estados con más ventas: California, Texas, Florida Nissan Murano Estados con más ventas: California, Texas, Florida Chevrolet Colorado Estados con más ventas: Texas, Florida, California Ford Bronco Estados con más ventas: Texas, Florida, California Honda Passport Estados con más ventas: California, Texas, Florida Subaru Crosstrek Estados con más ventas: California, Washington, Oregon Kia Telluride Estados con más ventas: California, Texas, Florida Volkswagen Jetta Estados con más ventas: California, Texas, Florida Mazda CX-30 Estados con más ventas: California, Texas, Florida Dodge Durango Estados con más ventas: Texas, Florida, California Chevrolet Blazer Estados con más ventas: Texas, Florida, California Hyundai Kona Estados con más ventas: California, Texas, Florida Nissan Kicks Estados con más ventas: California, Texas, Florida Ford Mustang Estados con más ventas: Texas, Florida, California Toyota 4Runner Estados con más ventas: California, Texas, Florida Chrysler 300 Estados con más ventas: California, Texas, Florida

Según los datos más recientes, hay cambios en las tendencias de ventas y en los modelos que están liderando el mercado.

Cambios en el Liderazgo: En 2024, el Toyota Corolla ha tomado el primer puesto en ventas, aunque con una ligera disminución en comparación con el año anterior. Esto indica que, aunque algunos modelos de 2023 siguen siendo populares, otros están ganando terreno. Tendencias de Ventas: Las ventas de SUVs y pickups continúan siendo fuertes, con un aumento del 2.9% en comparación con el año anterior. Esto sugiere que los modelos de 2023, especialmente los SUVs, probablemente mantendrán su popularidad en 2024. Modelos Destacados: Modelos como el Tesla Model Y y el Chevrolet Silverado siguen siendo relevantes, aunque el Tesla Model Y ha mostrado un crecimiento significativo y se ha posicionado como uno de los más vendidos. Variaciones Regionales: Los estados donde se registran las mayores ventas de cada modelo pueden variar ligeramente en 2024, pero es probable que estados como Texas y California sigan siendo líderes en ventas para muchos de estos modelos.

Conclusión

En resumen, aunque la lista de 2023 proporciona una buena base, es importante considerar que el mercado automotriz está en constante evolución. Algunos modelos pueden haber cambiado en popularidad y las tendencias de ventas pueden haber variado en 2024. Por lo tanto, es recomendable revisar las cifras más recientes para obtener una imagen precisa del mercado actual.

Los SUVs y camionetas continúan siendo los favoritos entre los consumidores estadounidenses, con estados como Texas y California liderando en ventas. Esta tendencia refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia vehículos más espaciosos y versátiles.

Los 50 Modelos de Autos que más se venden en EEUU was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.