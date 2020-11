Los 7 trabajos con mayor demanda laboral en los próximos 5 años

La aparición del COVID-19 transformó completamente el mundo. Varios aspectos de la vida cotidiana han cambiado y uno de los ámbitos que más alteraciones sufrió fue el campo laboral.

Muchas de las profesiones ligadas al sector de la tecnología serán las más solicitadas y con las mejores remuneraciones en los próximos años.

Recomendaciones para elegir una profesión:

Conoce tus habilidades y debilidades.

Investiga sobre la carrera y su oferta laboral.

Realiza un test vocacional, te ayudará.

Conversa con profesionales de la carrera.

Toma la decisión final con calma.

A continuación, la Escuela de Negocios Carreras Zegel IPAE te comparte los 7 trabajos más demandados y con mejor salario en los siguientes 5 años.

Data Scientist

El Data Scientist es experto en la ‘ciencia de datos’ y se encarga de analizar datos e información para la toma de decisiones y creación de estrategias.

Salario promedio anual en el mundo: $ 114,808

Ingeniero de soluciones

Profesional en Ingeniería de Software encargado de trabajar con diversas áreas de una empresa para la elaboración de distintos proyectos.

Salario promedio anual en el mundo: $ 92,456

Diseñador UX

Un diseñador UX es quien diseña plataformas y productos digitales para cubrir las necesidades del usuario con la mejor experiencia posible.

Salario promedio anual en el mundo: $ 91,440

Ingeniero QA (Ingeniero de control de calidad de software)

Es la persona que supervisa cada etapa del desarrollo de un software y el encargado de prevenir los fallos y asegurar su calidad.

Salario promedio anual en el mundo: $ 91,440

Desarrollador de Software

Son los encargados del diseño y creación de nuevos programas y sistemas. En su mayoría son ingenieros informáticos.

Salario promedio anual en el mundo: $ 80,000

Front-end Developer

Encargado de desarrollar el aspecto visual de un sitio web o una aplicación. Su trabajo consiste en que la página sea eficiente y luzca atractiva.

Salario promedio anual en el mundo: $ 75,000

Program Analyst (Analista de programas)

Es el responsable de planificar, administrar y evaluar los programas de una organización para brindar recomendaciones eficientes.

Salario promedio anual en el mundo: $ 71,120

Ranking elaborado por Glassdoor.com y el Foro Económico Mundial.

Datos importantes

El 85% de los trabajos que existirán en el 2030 todavía no existen.

En 2022 habrá 133 millones de puestos de trabajo nuevos gracias al avance tecnológico.

58% de empresas utilizan Inteligencia Artificial en el mundo.

Asimismo, si lo que buscas es tener tu emprendimiento en el futuro, la carrera de Administración de negocios te dará los conocimientos y herramientas necesarias para iniciar tu propio negocio o proyecto.

Es importante conocer cuáles serán los trabajos con mayor proyección en los siguientes años al momento de elegir una carrera profesional; sin embargo, no es el único motivo, recuerda seguir tus gustos y preferencias.

Fuente: Carreras Zegel IPAE

Los 7 trabajos con mayor demanda laboral en los próximos 5 años was last modified: by

En : Entorno Laboral