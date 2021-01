Los Aros de Saturno presentan “Sirena”

Luego del lanzamiento de “El lado Oscuro de la Luna”, Los Aros de Saturno nos presentan su nuevo video “Sirena”, disponible en su canal de Youtube; el dúo de venezolanos nos muestra una pieza audiovisual en vivo de este tema. Para descubrir más novedades de esta banda síguelos por sus redes sociales @LosArosdeSaturno.

Conformada por Ruben Strauss (teclado, guitarras, batería y voz) y Victoria Gámez (bajo, acordeón, batería, percusión y voz), quienes actualmente están residenciados en China. Los Aros de Saturno es una propuesta que busca retomar la psicodelia dentro de la música actual, creando una mezcla de elementos retro y un sonido moderno. Sus integrantes comenzaron a presentarse en distintos bares y eventos en su país de origen, Venezuela, para luego viajar por razones laborales a Asia.

El video del tema Sirena fue grabado en Time In studios / Shenzhen – China [2020]. Este single es letra y música de Los Aros de Saturno y muestra todo el potencial sonoro de esta propuesta que sorprende con cada lanzamiento.

