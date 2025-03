Los Autos Más Vendidos California, características y precios

Los Autos Más Vendidos en California

En California, los tres autos más vendidos son:

Tesla Model 3 Toyota RAV4 Honda CR-V

1. Tesla Model 3

Características : Motor : Motor eléctrico con varias configuraciones de potencia, incluyendo versiones de tracción trasera y tracción total. Autonomía : Hasta 358 millas con una sola carga, dependiendo de la versión. Tecnología : Pantalla táctil de 15 pulgadas que controla la mayoría de las funciones del vehículo, incluyendo navegación y entretenimiento. Seguridad : Calificación de 5 estrellas en pruebas de choque, con características avanzadas de asistencia al conductor.

Precio: El precio base del Tesla Model 3 comienza alrededor de $40,000, aunque puede aumentar con opciones adicionales.

2. Toyota RAV4

Características : Motor : Motor de 2.5 litros de cuatro cilindros, con opción de híbrido. Espacio Interior : Amplio espacio para pasajeros y carga, con un maletero de hasta 69.8 pies cúbicos con los asientos traseros abatidos. Tecnología : Pantalla táctil de 7 a 9 pulgadas, con Apple CarPlay y Android Auto. Seguridad : Incluye Toyota Safety Sense, que ofrece características como el control de crucero adaptativo y la asistencia de mantenimiento de carril.

Precio: El precio base del Toyota RAV4 comienza alrededor de $28,000, con opciones que pueden aumentar el costo.

3. Honda CR-V

Características : Motor : Motor de 1.5 litros turboalimentado de cuatro cilindros, con opción híbrida. Espacio Interior : Ofrece un interior espacioso y cómodo, con un maletero de hasta 75.8 pies cúbicos. Tecnología : Pantalla táctil de 7 pulgadas con el sistema HondaLink, que incluye conectividad y navegación. Seguridad : Equipado con Honda Sensing, que incluye características como la mitigación de colisión y el control de crucero adaptativo.

Precio: El precio base del Honda CR-V comienza alrededor de $30,000, con variaciones según el modelo y las opciones.

Conclusión

Estos modelos son populares en California debido a su eficiencia, tecnología avanzada y características de seguridad. El Tesla Model 3 destaca como un líder en el mercado de vehículos eléctricos, mientras que el Toyota RAV4 y el Honda CR-V son opciones preferidas en el segmento de SUV por su versatilidad y confiabilidad.

