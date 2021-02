Los Aviadores “Se mueve” en el primer lugar

La pausa musical terminó el pasado mes de octubre de 2020 con el estreno de “Se mueve”, el nuevo sencillo promocional de la agrupación marabina Los Aviadores, producido por el venezolano radicado en Estados Unidos, Reggi “El Auténtico” y que continúa apoderándose de los primeros lugares de las carteleras musicales.

Actualmente el sencillo se ubica en el tope de la cartelera general del Record Report, siendo desde hace meses uno de los 20 más sonados en las emisoras de radio a nivel nacional, gracias al trabajo realizado por todo el equipo de promoción de Sky Music Group.

La carrera musical de Los Aviadores comenzó hace 10 años y siempre han sido recordados por temas como “La colegiala”, “Muero de amor”, “Tú te mereces”, “Quiéreme un poquito” e importantes colaboraciones como “Amor sincero” junto a Los Ilegales, “Qué pasó” con Eddy Herrera y el featuring con Víctor Drija “Dame un beso”.

Para conocer todo lo nuevo que tiene Los Aviadores preparado para este 2021, pueden buscarlos en todas las redes sociales: @losaviadores en Instagram y Twitter, www.facebook.com/LOS-AVIADORES y “Los Aviadores” en Spotify.

