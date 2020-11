Los Aviadores suenan en toda Venezuela con “Se mueve”

Luego de algún tiempo alejados de los escenarios y del mudo del entretenimiento, la agrupación hace su regreso triunfal con un tema pegajoso que tendrá a todo el país bailando y disfrutando como siempre lo ha hecho

Con una carrera que comenzó hace 10 años con temas como “La colegiala”, “Muero de amor”, “Tú te mereces”, “Quiéreme un poquito” e importantes colaboraciones como “Amor sincero” junto a Los Ilegales, “Qué pasó” con Eddy Herrera y el featuring con Víctor Drija “Dame un beso”, la reconocida agrupación zuliana regresa para reencontrarse con sus seguidores luego de una pausa musical.

“Se mueve”, es el nuevo sencillo promocional donde se mezclaron elementos de la música tropical latina y urbana y fue producido por el venezolano radicado en Estados Unidos, Reggi “El Auténtico”. El tema que ya suena desde hace algunas semanas a nivel nacional cuenta con la promoción radial del equipo de #SkyMusicGroup y ya se ubica en las carteleras musicales entre los 20 más sonados.

Para conocer más sobre el regreso artístico de Los Aviadores pueden buscar a #SkyMusicGroup en todas las redes sociales y por supuesto @losaviadores en Instagram y Twitter, www.facebook.com/LOS-AVIADORES y “Los Aviadores” en Spotify.

En : Noticias Nacionales