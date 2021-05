Los Aviadores te cantan “Hasta que salga el sol”

La agrupación Los Aviadores se encuentra de estreno con “Hasta que salga el sol”, un tema de género urbano compuesto y producido por el reconocido Jhon Paul “El Increíble”. Este sencillo se encuentra sonando desde hace algunas semanas en las emisoras de radio gracias al trabajo de Sky Music Group.

En octubre de 2020, la agrupación regresó de una pausa musical con “Se mueve”, el cual se mantuvo en los primeros lugares de las carteleras desde el día de su estreno y se convirtió en uno de los favoritos de sus seguidores.

La agrupación sigue celebrando sus 10 años de carrera musical recordando los éxitos “La colegiala”, “Muero de amor”, “Tú te mereces”, “Quiéreme un poquito” y las colaboraciones “Amor sincero” junto a Los Ilegales, “Qué pasó” con Eddy Herrera y “Dame un beso” con Víctor Drija.

Para seguir los pasos de Los Aviadores, pueden buscarlos en todas las redes sociales: @losaviadores en Instagram y Twitter, www.facebook.com/LOS-AVIADORES y “Los Aviadores” en Spotify.

