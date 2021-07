Los Beats Del Dj Jonathan Rangel harán Vibrar el Motion Fest

Caracas, junio.2021- El dj Jonathan Rangel, luego de una importante y exitosa gira de eventos por Venezuela, participará por primera vez en los escenarios del Motion Fest edición “El Origen”, el cual se celebrará en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, del 17 al 20 de julio.

Donde nuestro tricolor tendrá representación en el tan renombrado festival con este talentoso joven,quien estará junto a otros 11 artistas.

Este importante show será invadido por la música y la energía de Jonathan Rangel, el primer dj venezolano que incursiona en el género musical del Circuit, quien tendría el privilegio de poner a bailar a la audiencia en el Motion Fest edición “El Origen”, uno de los festivales más prestigiosos de la escena musical electrónica, el cual se realiza desde hace 5 años en Colombia.

Motion Fest se caracteriza por reunir a los mejores DJ’s de la música electrónica en el país neogranadino y a nivel internacional; la edición de este año se titula “El Origen”.

El público asistente al evento podrá disfrutar de un show cargado de mucha vanguardia e innovación, siguiendo las normas para la prevención y protección contra el Covid-19.

El exclusivo line up de dj´s internacionales que estarán sonando en este festival serán: Aron, Nat Valverde, Juan Manuel, Leo Blanco, Allan Natal, Sodu, Miss RC, Danny Lebron, Charlie Vazz, Cesar Giraldo, Omar Segura y el talentoso Jonathan Rangel, quien también pondrá a mover los cuerpos de los asistentes al evento con su buena música.

Rangel aseguró sentirse feliz por participar en este gran show, agradeció a los organizadores del evento por la oportunidad en sus redes sociales. Así también comentó que llevará lo mejor de su música, para hacer vibrar a todo el público con cada una de sus presentaciones en tarima.

Las entradas para Motion Fest edición “El Origen”, podrán ser adquiridas a través de @motionfestcolombia en Instagram y en el sitio web oficial del evento www.motionfestivalcolombia.com.

Para conocer más acerca del dj Jonathan Rangel, pueden seguirlo en sus redes sociales como: @jonathanrangeldj.

Fotógrafo: Nicolás Vallejo.

