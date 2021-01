Los Cadillac´s retoman su carrera musical con «Ella Baila Sola»

Luego de una pausa musical para dedicarse a proyectos personales, el dúo venezolano Los Cadillac´s conformado por Luifer y Emilio, hace su regreso triunfal con el tema tropical urbano «Ella baila sola».

Este sencillo compuesto por ambos artistas junto a Reggi El Auténtico (@reggieautentico), hizo su debut a principios de diciembre de 2020, y desde ese momento se ubicó en los primeros lugares de las carteleras musicales en el Top General y en el Top Tropical, gracias al trabajo realizado por todo el equipo de promoción de la empresa #SkyMusicGroup.

«Ella baila sola» se encuentra disponible en las plataformas digitales Spotify y Youtube Music, y continúa sonando con gran fuerza en todas las emisoras a nivel nacional.

Desde el 2011, Luifer y Emilio han cosechado numerosos éxitos musicales y han sido reconocidos durante varios años en los premios más importantes entregados a los representantes de la música latina. En la carrera de Los Cadillac´s destacan también colaboraciones con artistas de la talla de Wisin, Alexis & Fido, Chino & Nacho, Gente de Zona y Aran One.

Síguelos a través de las redes sociales como @loscadillacs_ @emiliovenezuela @luifercadillacs.

