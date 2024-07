Los Cecotto estarán presentes en el Festival de la Velocidad de Goodwood

La leyenda venezolana del deporte a motor Johnny Cecotto y su hijo Jonathan Alberto Cecotto, participarán del 12 al 14 de julio en una nueva edición del Festival de la Velocidad de Goodwood, en el Reino Unido, evento que reunirá a distintos protagonistas en las diferentes modalidades tanto de las cuatro como de las dos ruedas.

El incombustible Johnny Cecotto conducirá un BMW 318i de la categoría Superturismo, máquina con la que se consagró campeón de Alemania en 1994 y 1998, vehículo atendido por el equipo BMW Group Classic. La última ocasión en la que el caraqueño estuvo en el Festival de la Velocidad de Goodwood fue en 2020, cuando manejó el prototipo BMW con el que participó en las 24 Horas de Le Mans en 1998.

En otra ocasión Johnny estuvo al volante de un March-BMW de Fórmula 2 usado por el italiano Bruno Giacomelli, monoplaza con el que se consagró campeón en 1978.

A fines de mayo Cecotto tomó parte en la trigésima edición de la Copa de las Leyendas celebrada en Dijon Prenois, Francia, reunión que congregó a más de 1300 motos clásicas en la que coincidió con el también caraqueño Carlos Alberto Lavado Jones, así como otras figuras inmortales del motomundial encabezadas por el quince veces campeón mundial, el italiano Giacomo Agostini.

Por su parte, el joven Jonathan Cecotto Sollazi, integrante del equipo oficial Lamborghini que compite en la serie Super Trofeo de Asia, asistirá por primera vez a la tradicional cita británica.

El volante de 24 años de edad estará al comando de un Lamborghini Huracán. Durante las pasadas 24 Horas de Le Mans celebradas en junio, Jonathan trabajó junto a la casa italiana desarrollando distintas tareas de relaciones públicas para la marca. En anteriores ocasiones como en el Old Timer Classic de Nürburgring, en Alemania, Jonathan había acompañado a su padre pero en la de Goodwood será la primera ocasión en la que ambos estarán al frente de sus respectivos bólidos de carreras.

Durante el exclusivo fin de semana en la cuesta de Goodwood, también estarán presentes distintos protagonistas de la Fórmula Uno, encabezados por el tricampeón mundial y actual líder del certamen, el neerlandés Max Verstappen, así como su compañero de equipo en Red Bull, el mexicano Sergio “Checo” Pérez. Además, las escuderías Ferrari, Mercedes, McLaren, Williams y Alpine también tendrán representantes en este evento.

Los Cecotto estarán presentes en el Festival de la Velocidad de Goodwood was last modified: by