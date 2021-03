«Los Colores de la Salsa» álbum que pinta precedentes

(@MinayaPR) La Salsa Dura, del estilo y agresividad musical del doble ganador de GRAMMY® Marlow Rosado se fusiona con la voz dulce y única de la salsa romántica de Frankie Negrón, en el álbum «Los Colores de la Salsa» que se encuentra disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales y además se estrena su vídeo musical «Depende de Ti» canción que invita a la unión y reconocimiento de los salseros.

Esta producción musical es el resultado de la unión de dos salseros totalmente opuestos en estilos, ya que Frankie ha sido reconocido mundialmente en cantar para enamorar mientras que Marlow ha producidos sus disco como un verdadero «Salsanimal» para el bailador.

«Ya es hora de defender el género que amamos todos sin importar el estilo musical, sino dándole lo mejor de lo mejor con excelentes arreglos, músicos y voces de primera línea» expresó Marlow Rosado, productor, músico y responsable de llevar a cabo este grandioso proyecto de JN Music Group.

Esta unión de Marlow y Frankie surgió gracias a la ciudad de Miami donde se pudo materializar este proyecto durante el 2020, pues aún en la adversidad de este año, enfocaron sus energías para hoy presentar este resultado de la fusión de estilos dentro del género musical.

«No jodan más con la salsa… que la salsa es cosa buena» así comienza esta singular producción musical que hace un llamado a reafirmar el lugar especial que posee la llamada «Salsa Gorda» pero además destacar la voz de la Salsa Romántica.

En el sencillo «Depende De Ti», se hace una alerta destacando los pilares de la salsa de todos los tiempos y además invitando a los nuevos talentos, géneros o estilos musicales emergentes a reconocer, respetar y cuidar en hermandad lo que con mucho sacrificio y años se ha logrado.

El vídeo de esta canción se presenta en el canal oficial de JN Music Group bajo la dirección de Cueto y la composición es del propio Marlow Rosado, además comparte roles con Ray Contreras y Frankie Negrón.

Marlow Rosado es considerado el último artista firmado por la prestigiosa y reconocida Fania Records, además lo han llamado “el Dalí de la música”, pues sus manos al piano se convierten en los pinceles con los que crea un mundo tan surreal como el plasmado en lienzos por el extinto pintor. Ha sido comparado con el pianista de jazz norte americano Thelonious Monk y hasta con su ídolo Eddie Palmieri.

Entre los temas que se destacan en la producción, está el que lleva su nombre “Los Colores de la Salsa” composición de Negrón y Rosado, donde se fusiona la salsa y el merengue, además está el cover de “Tu eres” tema original de Frankie Ruiz, quien ha sido el ídolo de Frankie Negrón.

Tracklist del álbum:

1- Intro

2- Los Colores de la Salsa

3- Depende de Ti

4- A Partir de Hoy

5- Tu Eres

6- A Lo Loco

7- Aguale

8- No Jodan Más Con La Salsa

9- Boricuas en Nueva York

10- No Jodan Más Con La Salsa (Explicit)

«Los Colores de la Salsa» álbum que pinta precedentes was last modified: by

